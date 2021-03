Een op vijf start-ups vreest voor geldproblemen

Na een jaar pandemie blijft het vertrouwen van Belgische start-ups groot. Toch vreest een aanzienlijke groep niet aan de nodige financiering te geraken.

Dat de coronacrisis het vertrouwen van jonge groeibedrijven nauwelijks heeft aangetast, bleek vorig jaar al uit onderzoek door de consultant Deloitte. In het voorjaar zeiden vier op de vijf start- en scale-ups zich geen zorgen te maken over hun voortbestaan en tijdens de tweede covidgolf droomden de meesten al van een stevige post-coronagroei.

Ook vandaag blijft het geloof in de toekomst groot, blijkt uit een nieuwe bevraging in februari. Globaal genomen geeft de vertrouwensindex van de sector vandaag een score aan van 7,9 op 10, tegenover 6,9 een jaar geleden. Ruim de helft zegt ‘vertrouwen’ te hebben in de toekomst, nog eens 34 procent zegt zelfs ‘veel vertrouwen’ te hebben.

Cashflowproblemen

Minstens 230 miljoen euro gezocht Van de 125 door Deloitte bevraagde start- en scale-ups zijn 82 op zoek naar financiering. Die bedrijven gaven in het onderzoek aan binnen welke ‘vork’ ze geld zoeken. Indien je telkens de onderkant van die vork neemt en alle bedragen optelt, kom je aan een totaalbedrag van zowat 230 miljoen euro. Neem je de bovenkant van de vork, dan wordt het meer dan 300 miljoen euro. Bij die verwachte kapitaalrondes zitten enkele grote kleppers. 11 bedrijven geven aan dat ze meer dan 10 miljoen euro zoeken, 14 bedrijven hopen 5 à 10 miljoen op te halen. Het geeft aan dat een aanzienlijke groep Belgische start- en scale-ups in een vergevorderd groeistadium aan het belanden is.

Toch heeft de crisis sporen nagelaten in het start-uplandschap, zeker bij de kleinere bedrijven. Ruim een op de drie noemt het verlies of uitstel van bestaande omzet als grootste uitdaging, twee op drie hebben het moeilijk om nieuwe klanten te vinden. En bij de kleinste groeiers, met een omzet onder 3 miljoen euro, heeft ruim een kwart te maken met ‘cashflow- of liquiditeitsproblemen’ - geldgebrek in mooi Nederlands.

Twee op de drie van de 125 ondervraagde bedrijven zijn op zoek naar extra financiering, en bij 40 procent gaat het om een relatief groot bedrag van meer dan 3 miljoen euro. In de groep die geld zoekt, twijfelt een op de drie er echter aan of ze dat geld zullen vinden. Dat betekent dat globaal meer dan een vijfde van alle start-ups in acute geldnood kan raken.

De startende en doorgroeiende bedrijven tekenden vorig jaar een gemiddelde groei op van 68 procent, wat 30 procentpunten minder was dan ze hadden verwacht. Achter dat gemiddelde schuilen wel grote verschillen. De schade was het grootste bij de jongste start-ups, met een omzet onder het miljoen, en in zwaar getroffen sectoren als mobiliteit, media en entertainment. Ook startups in de farma- en gezondheidssector groeiden fors minder dan verwacht. Wie actief is in bedrijfssoftware, fintech en voedingstechnologie kon het crisisjaar daarentegen zonder veel schade doorkomen.

Jobs

2.692 Nieuwe jobs De Belgische start-ups en scale-ups verwachten dit jaar bijna 2.700 voltijdse jobs te scheppen.

Ondanks de lockdowns en het thuiswerk zijn de ondervraagde start-ups vorig jaar blijven aanwerven. De groeibedrijven stelden begin dit jaar het equivalent van 6.433 voltijdsen aan het werk, 1.063 meer dan een jaar eerder. Ze verwachten de jobgroei dit jaar zelfs ruim te verdubbelen tot 2.692, waardoor de tewerkstelling in januari 2022 zou oplopen tot 9.125 jobs.

‘De Belgische scale-ups realiseren een jobcreatie van 320 jobs per 1.000 jobs, wat aanzienlijk hoger is dan de gemiddelde jobcreatie in België van 57 per 1.000 jobs. Scale-ups zijn dus echte drijvers van werkgelegenheid’, zegt Anaïs De Boulle, director Scale-ups Ecosystem bij Deloitte. ‘De moeilijkheid is die vacatures tijdig in te vullen, want het kost heel wat moeite om het juiste talent te vinden in België en daarbuiten.’