Ellen Joncheere CEO van Hoge Raad voor Diamant

Joncheere stond voorheen aan het hoofd van Fremach International, een specialist in de binnenafwerking van wagens dat in handen van Roland Duchâtelet, die een deel van chipbakkers Melexis en X-Fab controleert. Daarmee zet ze een stap in een heel andere sector. De Hoge Raad voor Diamant (HRD Antwerp), de commerciële dochter van koepelorganisatie Antwerp World Diamond Centre staat in voor de certifiëring van juwelen en diamanten. 'Na zes jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn ervaring in verschillende sectoren, alsook de transformatie van deze bedrijven aan sterk veranderde marktomstandigheden, zullen me helpen om HRD Antwerp te laten groeien en zijn marktpositie te verstevigen', laat ze optekenen in een persmededeling.