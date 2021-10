Felix Van de Maele (Collibra) en Maarten Michielssens (EnergyVision) winnen Vlerick Awards

De twee awards werden vrijdagnamiddag uitgereikt tijdens een galashow in de Handelsbeurs in Gent.

De Vlerick Enterprising Leader Award gaat dit jaar, na een corona-onderbreking in 2020, naar Felix Van de Maele, CEO van het snel groeiende datasoftwarebedrijf Collibra, dat in zijn nieuwste kapitaalrond 250 miljoen dollar willen ophalen. Het bedrijf is intussen een meervoudige unicorn (een niet-beursgenoteerd bedrijf dat meer dan 1 miljard dollar waard is).

Lees Meer Nieuwe kapitaalronde waardeert Collibra op 5 miljard dollar

Met de Vlerick Enterprising Leader Award bekroont Vlerick Business School een bedrijfsleider en Vlerick-alumnus met een overtuigend parcours in leiderschap en ondernemerschap, en wiens organisatie een positieve impact heeft op de maatschappij. Het bedrijf is op duurzame wijze uitgegroeid tot een grote en sterke speler aan de top.

'Ik geloof dat continu willen leren een van de belangrijkste succesfactoren is voor ondernemers', zegt Van de Maele in een reactie. 'Mijn tijd op Vlerick was niet alleen de perfecte voorbereiding voor de start van Collibra. Ze heeft me ook de growth mindset gegeven die ik nog elke dag toepas.'

Andere genomineerden waren Daan De Wever, oprichter en CEO van het cloudtelecombedrijf Destiny, Louis Jonckheere, medeoprichter en chief product officer van het softwarebedrijf Showpad en Tim Van Hauwermeiren, medeoprichter en CEO van het biotechbedrijf Argenx.

Venture Award

De Vlerick Venture Award zet een jonge, ondernemende Vlerick-alumnus in de kijker, die als eigenaar of oprichter van een snelgroeiend bedrijf een positieve impact heeft op onze maatschappij. Naast winnaar Maarten Michielssens waren ook Jonas De Cooman (Spott), Julie Lietaer (European Spinning Group), Pieter Loose (Ekopak) en Filip Smet (Road21) genomineerd.

'Toen ik bij Vlerick startte, in 2005, had ik als germanist nog nooit één les economie of statistiek gehad, kende ik niks van Excel en wist ik niet hoe bedrijven functioneren', zegt Michielssens, de CEO van EnergyVision, dat bedrijven bijstaat bij het realiseren van energiebesparingen. 'In dat Vlerick-jaar vergaarde ik kennis en kennissen, maakte ik vrienden en kreeg ik zelfvertrouwen, en aan het eind van het jaar ging ik buiten met een overtuiging en met de zekerheid dat ik eerder vroeg dan laat zou ondernemen. Nu deze erkenning krijgen van de school die me alles leerde, doet deugd.'