Finalisten Scale-up van het Jaar bekend

De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op dinsdag 8 december. Tijdens dezelfde plechtigheid word ook de award voor Onderneming van het Jaar uitgereikt. De award wordt georganiseerd door EY, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis.

De Prijs van de Vlaamse regering voor de Scale-up van het Jaar zet groeibedrijven in de kijker die de afgelopen jaren een mooi groeiparcours hebben gelopen. Dit jaar wordt de prijs voor de 15de keer uitgereikt. Vorig jaar won Guardsquare, de specialist in de beveiliging van apps, de onderscheiding. We zetten de vier finalisten van dit jaar op een rij.