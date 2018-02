Fiscus strenger voor aankoop vastgoed via vennootschap

Voorbeeld

Veronderstel dat een ondernemer overgaat tot een gesplitste aankoop van een villa 600.000 euro. De ondernemer koopt dan alleen de blote eigendom. Zijn bedrijf koopt het vruchtgebruik.

Met de methode Ruysseveldt is het mogelijk dat de vennootschap voor het vruchtgebruik tot 85 procent van de aankoopsom betaalt, in dit geval 510.000 euro. Voor de blote eigendom dient de ondernemer slechts de overige 15 procent of 90.000 euro te betalen. Als het vruchtgebruik dan na een periode van 20 jaar uitdooft, verwerft de ondernemer de volle eigendom van de villa, zonder dat hij daarvoor nog iets moet betalen. En dat terwijl de villa ondertussen in waarde zal zijn gestegen.

Zolang het vruchtgebruik loopt, kan de vennootschap de aankoopkosten (510.000 euro in hoofdsom, plus een deel van de aankoopkosten en registratierechten) in mindering brengen van de belastbare winst. Dat levert de vennootschap ook een fiscaal voordeel op.

De strengere formule van de rulingcommissie kan tot een heel ander resultaat leiden. De nieuwe formule is niet meer afhankelijk van de lage rentestanden op langlopend staatspapier. Ze is gebaseerd op het nettohuurrendement van het aangekochte pand. Bovendien is er een toetsing om rekening te houden met de eventuele waardestijging van het vastgoed tijdens de periode van het vruchtgebruik.

Dat kan ertoe leiden dat het vruchtgebruik op bijna 60 procent van de aankoopsom wordt gewaardeerd, terwijl de blote eigendom wordt gewaardeerd op meer dan 40 procent.

Voor de ondernemer als fysieke persoon scheelt dat een slok op de borrel. In het voorbeeld moet hij persoonlijk 40 procent van 600.000 euro of 240.000 euro betalen in plaats van 90.000 euro, 150.000 euro meer. Voor het vruchtgebruik betaalt de vennootschap dan 360.000 euro en geen 510.000 euro.