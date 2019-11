Frederik Anseel: 'De basis van management is simpel: mensen het gevoel geven dat ze er toe doen'

Bedrijfspsycholoog Frederik Anseel spreekt met Bert Rymen over hoe je bedrijven organisch kan veranderen, werknemers kan behoeden voor burn- en andere outs en het gevaar van businessgoeroes.

In deze eerste podcastreeks van de krant gaat Bert Rymen in gesprek met acht toonaangevende ondernemers en onderzoekers over onze toekomst.