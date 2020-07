GBL gaat dividend een vijfde verlagen

De holding GBL ging door een moeilijk halfjaar. Omdat meerdere participaties hun dividenden verlaagden of annuleerden, gaat GBL ook zijn coupon met een vijfde verlagen.

De coronacrisis hakt zwaar in op GBL. De holding van de families Frère en Desmarais zag de cashinkomsten 12,8 procent terugvallen tot 390 miljoen euro. Daarom gaat GBL ook zijn dividendbeleid wijzigen. 'Om ervoor te zorgen dat toekomstige dividenden worden uitgekeerd met de gepaste dekkingen in cashinkomsten en liquiditeit zullen we vanaf 2021 75 à 100 procent van onze cashinkomsten uitkeren', zegt CEO Ian Gallienne.