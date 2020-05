Gimv gaat crisis in met stevige buffer cash

De beurscrisis dit voorjaar liet onvermijdelijk sporen na bij Gimv : de investeringsmaatschappij slikte over het boekjaar tot 31 maart een latente minwaarde van 236 miljoen euro op de portefeuille. Daardoor dook de groep over het boekjaar 152 miljoen euro of 5,96 euro per aandeel in het rood, tegenover een nettowinst van 112 miljoen een jaar eerder.