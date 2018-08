‘Google bouwt geen kantoren meer zonder onze meubelen'

De designmeubels van West-Vlaamse Extremis staan onder meer bij Louis Vuitton en Google. Met een samenwerking met het Amerikaanse Steelcase hoopt oprichter Dirk Wynants de turbo in de VS op te zetten.

‘Ik ben al van voor 6 uur op. Mijn terras was vuil en had een grondige beurt nodig. Alles moet piekfijn in orde zijn morgen’, zegt Dirk Wynants. ‘Er komt een ploeg Japanners, voor een fotoshoot van mijn huis.’

Zijn verbouwde hoeve is een architecturaal pareltje tussen de velden in de Westhoek en doet deels dienst als showroom voor zijn indoor en vooral outdoor designmeubels die ‘big in Japan’ zijn. En niet alleen daar. In ruim 20 jaar tijd heeft de Kempenaar een internationale reputatie uitgebouwd met designs die namen dragen als Gargantua, Hopper en Picnik.

Een meubel verkopen aan iemand die het de moeite vond om daarvoor te sparen is het mooiste compliment dat er is. Dirk Wynants Oprichter Extremis

Vorig jaar steeg de omzet met 30 procent tot bijna 10 miljoen euro. Het bedrijf, met productieatelier in Poperinge, telt intussen 45 werknemers en verkoopt in 80 landen. ‘Meer dan ik ooit had durven te dromen’, zegt Wynants.

Voor dit jaar rekent Wynants op een sprong van nog eens 25 procent. ‘We groeien overal in de wereld. Echt overal. En zelfs onze meubeldesigns van bijna een kwarteeuw geleden blijven goed verkopen. De duurzaamheid van materialen is belangrijk, maar nog belangrijker is de duurzaamheid van een idee. Hoelang blijft een design relevant.’

Steelcase

Dankzij een samenwerking met het Amerikaanse Steelcase – 10.000 werknemers, een beurswaarde van 2 miljard euro – verwacht Wynants in de VS nog een versnelling hoger te kunnen schakelen. Steelcase, dat lang geleden pionierde met metalen prullenbakken, is een van de grootste producenten van kantoormeubelen en neemt vanaf nu ook de Extremis-producten op in zijn gamma. Bovendien kan Extremis mee gebruikmaken van het logistieke netwerk van de Amerikanen.

‘En dat is goud waard’, vindt Wynants. ‘Het grootste probleem was tot nu toe om onze meubels snel, ongeschonden en tegen een betaalbare prijs bij onze Amerikaanse klanten te krijgen. Dat is nu opgelost. Het geeft ons klein Belgisch bedrijf de nodige uitstraling.’

In de VS zette Extremis al enkele bescheiden stappen. ‘Onder andere Jason, of nee, hoe heet die gast waar tienermeisjes zo zot van zijn? Ja, Justin Bieber. Die heeft onze meubelen in zijn tuin staan. Niet dat ik daar zo trots op ben. Ik pak liever uit met andere referenties.’

Google en Apple

Dat zijn bijvoorbeeld Google en Apple. ‘Ik denk niet dat Google nog kantoorgebouwen zet zonder onze meubelen’, zegt Wynants vol trots. ‘De werkomgeving is aan het veranderen. Bedrijven beseffen dat werknemers hun belangrijkste activa zijn en dat ze die moeten soigneren om het beste eruit te halen. En blijkbaar passen onze designs in zo’n werkomgeving.’

De baseline van Extremis is ‘Tools for togetherness’. ‘En het is net om die baseline dat klanten ons kopen. Wij ontwerpen meer dan zomaar meubelstukken. Ze zijn ontworpen om mensen te verbinden, om conversaties in gang te steken en ze plezanter te maken.’

Daarbij laat hij zich inspireren door alles wat in zijn leven passeert. Wynants wijst naar een hopveld naast de hoeve. ‘Zelf aangelegd, om ons eigen bier te brouwen. Zie je de paalstructuur van het veld? Die vind je terug in de luifel van onze picknickbanken’, zegt Wynants. Het ontwerp van zijn parasols verwijst dan weer naar het asymmetrische bladerendek van acaciabomen of naar kenmerken van industriële boormachines.

‘Als je originele ontwerpen wil maken, kijk dan niet in designboekjes maar kijk om je heen. En zorg dat je weet wat technisch allemaal mogelijk is. Op mijn zestiende kende ik alle machines van mijn vader, een meubelmaker. Ik had toen ook een relatie met de dochter van een metaalconstructeur. Het duurde niet lang voor ik ook aan het lassen was.’

Familiebedrijf

Wynants koos in de jaren negentig voor een carrière als zelfstandige. De rebel van het gezin. Als enige van de vier zonen stapte hij niet in het familiebedrijf. ‘Ik heb daar altijd tegen gevochten. We hebben daar wel één keer over gepraat. Ik wou de baas zijn, en niemand anders. Daar gingen mijn broers niet mee akkoord. Dat was een moeilijk moment, ja’, zegt Wynants op wiens visitekaartje ‘Big Boss Extremis’ staat. Bij zijn vrouw staat er ‘Real Boss’. En zijn zoon is ‘Next Boss’.

extremis extremis > Opgericht in 1994 > Omzet (2017): 10 miljoen euro > Nettowinst (2016): 0,4 miljoen euro > Werknemers: 45 > Verkoopt designmeubels (binnen- en buitenshuis) in 80 landen.

De ontwerper belandde in de Westhoek. ‘Eerst ben ik verliefd geworden op een vrouw, en daarna op de streek’, zegt hij. De ontwerper combineerde Extremis in de begindagen met de productie van maatwerk: inox keukentabletten en trapleuningen. ‘Dat was niet mijn droom, maar er moest brood op de plank komen. Met één tafeltje, zoals in het begin, kan je namelijk geen firma laten draaien.’

De zaken draaien intussen zo goed dat hij twee jaar geleden uitbreidde in een nabijgelegen pand van het ter ziele gegane interieurbedrijf Top Mouton, zijn voormalige werkgever. Een investering van 6 miljoen euro. ‘Het gaat snel. Steeds sneller, heb ik de indruk. Maar we moeten zien dat we niet struikelen. Vorig jaar hebben we fouten gemaakt. Verzendingen met hier en daar een bout te weinig. Ik vind dat erg. Op ons niveau mag dat niet’, zegt Wynants die enkele jaren geleden mee een designopleiding in China uit de grond stampte.