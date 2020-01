‘Groeibedrijven doen te weinig om talent te managen'

Collewaert maakte in opdracht van Scale-ups.eu, een organisatie die groeibedrijven ondersteunt, een doorlichting van ruim 80.000 bedrijven in acht Europese landen. Het gaat om bedrijven die sterk groeien in omzet of personeel, of die al minstens een miljoen dollar hebben opgehaald. Een verrassende vaststelling is dat tech- en biotechbedrijven maar 16 procent uitmaken van het aantal scale-ups. ‘De meeste bedrijven zitten in klassieke sectoren als diensten of logistiek’, zegt Collewaert.