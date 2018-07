Groene vingers op kantoor

Steeds meer bedrijven hebben een moestuin voor hun personeel. Ook in hartje Brussel. ‘Sla, tomaten, radijzen, we hebben het hier allemaal al geoogst.’

Donderdag, 12.30 uur. Vlak bij de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel binden mannen in pakken en vrouwen op hakken een tuinschort voor. Als ze hun werkhandschoenen hebben aangetrokken, beginnen ze in houten bakken te wroeten.

Bedrijven verklaarden ons aanvankelijk net niet gek. Maar onder impuls van de werk nemers groeit de interesse voor bedrijfsmoestuinen. Augustin Nourissier, medeoprichter van Skyfarms

‘Sla, tomaten, radijzen, we hebben het hier allemaal al geoogst’, zegt Martine Rysman, die op de communicatiedienst van de vlakbij gelegen zetel van BNP Paribas Fortis werkt. Rysman was een van de pleitbezorgers voor de aanleg van deze gemeenschappelijke bedrijfsmoestuin op de binnenplaats van Co.Station, een bedrijfsincubator waarvan BNP Paribas Fortis partner is.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Elke maandag en donderdag tijdens de middagpauze werken telkens 15 werknemers van BNP Paribas Fortis in de moestuin, die al sinds april in gebruik is maar pas vorige week officieel werd voorgesteld. Rysman: ‘We deden het idee op in een Parijse vestiging van BNP Paribas Fortis. De directie ging akkoord om er ook hier in te investeren. Zo’n moestuin past volledig in de filosofie om werknemers te motiveren om sociale en ecologische initiatieven op te zetten.’

‘Het is zoveel ontspannender en leuker dan ’s middags achter je bureau blijven zitten’, zegt Rysman. ‘Voor onze bedrijfsmoestuin bestaat intussen zo veel interesse dat we met een wachtlijst werken.’

Zonder pesticiden

Voor het ontwerp en de aanleg van de moestuin van 37 m2 deed BNP Paribas Fortis een beroep op de Brusselse start-up Skyfarms, een specialist in biologische stadslandbouw zonder pesticiden. ‘We leggen bedrijfsmoestuinen aan op daken, terrassen en in tuinen’, zegt Augustin Nourissier, een Fransman die twee jaar geleden Skyfarms mee oprichtte.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Skyfarms werkt alleen met Brusselse en Belgische leveranciers en met lokale variëteiten die aangepast zijn aan het klimaat en zonder chemicaliën worden gekweekt in bakken van gerecycleerd hout. ‘Zo willen we de keten kort houden en het bewustzijn rond duurzame consumptie vergroten.’

Nourissier heeft een diploma van de Franse Essec Business School en werkte jaren als ICT-consultant. Maar in 2016 had hij genoeg van het kantoorbestaan en was het tijd voor Skyfarms. ‘Bedrijven verklaarden ons aanvankelijk net niet gek. We moesten hen echt overtuigen. Maar geleidelijk kantelde dat. Onder impuls van werknemers kwam er steeds meer belangstelling voor bedrijfsmoestuinen. Omdat het goed is voor het imago van een bedrijf, ja. Maar het gaat verder dan greenwashing, omdat de werknemers er daadwerkelijk fruit en groenten kweken.’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

In Brussel legde Skyfarms ook al moestuinen aan bij een zetel van de grootbank ING in Etterbeek en bij de hoofdzetel van de energieleverancier Engie, vlak bij het Noordstation. Bij beide bedrijven onderhouden telkens zo’n vijftig werknemers met groene vingers de moestuin.

‘We zijn er zelf ook elke week om de werknemers te coachen’, zegt Nourissier. ‘De meesten komen om bij te leren, met een eigen project in hun achterhoofd. Sommigen beginnen zelf groenten en fruit te telen, in hun tuin of op hun balkon.’

200 kilo

Bij ING kunnen de werknemers aan het begin van het jaar kiezen wat ze met de oogst doen. Als ze die zelf willen houden, krijgen ze tweewekelijks een fruit- of groentemand. Maar ze kunnen de oogst ook doneren aan een sociale kruidenier van het Rode Kruis, waar mensen met financiële moeilijkheden goedkoper boodschappen kunnen doen.

Bij Engie, waar ze 23 soorten groenten en fruit telen, verwachten ze dit jaar een opbrengst van 200 kilo. ‘De helft schenken we aan het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een lokale vzw die zich inzet voor vluchtelingen in de Noordwijk’, zegt woordvoerder Olivier Desclée.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE