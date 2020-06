Hilde Laga is sleutelfiguur in Brussels beursweb

De voormalige advocate Hilde Laga is de meest geconnecteerde bestuurder op Euronext Brussel. Via haar mandaten slaat ze een brug tussen meer dan 150 bestuurders en tientallen bedrijven. De machtigste onder hen is evenwel Koen Hoffman.

Om de twee jaar rangschikt De Tijd de bestuurders met een zitje in bedrijven die op Euronext Brussel noteren. Ze krijgen punten evenredig met de omvang van het bedrijf waarin ze zetelen en naargelang de rol die ze spelen. Een voorzitter, een ondervoorzitter of een CEO weegt zwaarder dan een gewone bestuurder en een bestuurder bij een Bel20-bedrijf krijgt meer punten dan zijn evenknieën in kleinere bedrijven. Dit jaar bekeken we 126 raden van bestuur en 1.098 bestuurders.

Conclusie? Hilde Laga, die naam maakte als zakenadvocate, is de sleutelfiguur. Ze heeft invloedrijke mandaten bij de investeerder Gimv (als voorzitter), de beeldtechnologiegroep Barco, de fruit- en groentereus Greenyard en de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert, en bezet de meest centrale positie in het netwerk van Belgische bedrijven en bestuurders.

Dat wordt duidelijk als we de bedrijven en bestuurders die maximaal vier stappen van haar verwijderd zijn in kaart brengen: 20 bedrijven en 154 bestuurders (zie illustratie).

Laga is 153 keer de schakel tussen twee bestuurders of bedrijven op Euronext Brussel. 'Die centrale positie is belangrijk, omdat die potentieel veel macht en invloed inhoudt', zegt Rik Van Bruggen, expert in netwerkdatabanken. Centrale spelers beschikken vaak sneller over informatie en zijn goed geplaatst om op te treden als koppelaar tussen twee bedrijven of bestuurders aan het uiteinde van het netwerk.

'Toch vrije tijd'

Het fundament van haar netwerk dankt Laga, die haar gelijknamige praktijk in 2014 verkocht, aan haar lange loopbaan als zakenadvocate. Als studente droomde de Kortrijkse zestiger ooit van filosofie, maar als dochter van een notaris koos ze voor rechten aan de KU Leuven. Ze raakte gefascineerd in vennootschapsrecht en maakte naam als specialiste in fusies en overnames.

Hoewel Laga aangeeft dat ze, ondanks de vele sleutelfuncties die ze bekleedt, 'toch vrije tijd heeft, in tegenstelling tot vroeger', had ze in volle coronacrisis de handen meer dan vol in de bedrijven waar ze bestuursmandaten heeft.

Minder bekend is dat Laga, aan de zijde van ondernemer/investeerder Urbain Vandeurzen (ex-LMS, ex-Gimv), ook liefdadigheidsdiners organiseert om onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen te financieren.

Machtigste bestuurders

Hoewel Laga de meest centrale rol opeist in het Brusselse beursnet, is ze op basis van ons puntensysteem toch niet de machtigste bestuurder op Euronext Brussel. De gouden medaille gaat dit jaar naar Koen Hoffman, de CEO van de vermogensbeheerder Value Square. Hij dankt die aan zijn voorzitterschap bij Greenyard, het biotechbedijf MDxHealth en de farmaleverancier Fagron, en aan zijn zitje bij de farmagroep Mithra.

Bij die laatste twee bedrijven deed hij zijn intrede in het zog van Marc Coucke. Die is 13de via zitjes bij Mithra, Fagron en Smartphoto, drie bedrijven waar hij ook grootaandeelhouder is.

Twee oudgedienden - Frank Donck en Philippe Vlerick - vervolledigen de top 3. Donck scoort hoog dankzij zijn voorzitterschap bij de vastgoedgroep Atenor en zijn mandaten bij Barco, KBC en de netwerkbeheerder Elia. Vlerick, de nummer één bij de vorige editie, verliest twee plaatsen omdat hij één mandaat minder heeft. Hij is geen bestuurder meer bij de industriële groep Hamon, maar wel nog bij het biotechbedrijf Oxurion, KBC (als ondervoorzitter), Smartphoto en de gastankerrederij Exmar.

Terug naar het peloton

Acht van de twintig machtigste bestuurders van 2018 verdwijnen uit de top 20. Dominique Leroy (19de in 2018) is CEO af bij Proximus en stond haar zitje bij de koekjesproducent Lotus af. Ook Luc Missorten (4de) verdwijnt uit de topregionen. Hij verloor onder druk van Angelsaksische beleggers zijn zitje bij Barco en betaalde als voorzitter van Ontex het gelag voor de aanslepende malaise bij de luierfabrikant.

4 Mandaten Koen Hoffman staat aan de top van de rangschikking met vier mandaten: drie als voorzitter (Greenyard, MDxHealth en Fagron) en een als bestuurder (Mithra).

Jean-Pierre Clamadieu (11de) tuimelt uit de top 20 door zijn overstap van Solvay naar Engie, en Gérard Lamarche (20ste) door zijn vertrek als CEO van de holding GBL.

Bert De Graeve (2de) verliest acht plaatsen na zijn vertrek bij de staaldraadproducent Bekaert. Hij is wel nog voorzitter bij Telenet en bestuurder bij UCB. Het recente overlijden van Philippe Bodson (16de in 2018) liet een leemte achter bij Exmar, Floridienne en Hamon. Bij Hamon is zijn voorzittersstoel nog leeg.

De 20 topbestuurders zetelen in de raden van bestuur van 45 bedrijven, drie meer dan in 2018. De concentratie van de macht is dus wat minder groot. Vooral bij Greenyard, Fagron, KBC, Gimv, Smartphoto en Barco vinden we meerdere bestuurders uit de top 20 terug.

Nieuwkomers

Behoort voortaan tot het kransje van de machtigste bestuurders: Koenraad Debackere (11de in 2020). Hij nam in het voorjaar het voorzitterschap van KBC over van Thomas Leysen, die uit de top 20 verdwijnt. Debackere is ook bestuurder bij Umicore, waar Leysen voorzitter is.

45 Bedrijven De twintig topbestuurders zetelen in de raad van bestuur van 45 bedrijven, drie meer dan in 2018.

Koen Dejonckheere komt de top 20 binnen op de 14de plaats. Behalve CEO bij Gimv is hij bestuurder bij de mediagroep Roularta en bij het vastgoedbedrijf Home Invest. Leuk detail: Hoffman volgde Dejonckheere in 2008 op als CEO van het beurshuis KBC Securities. Ze zetelen (vooralsnog) niet in de raad van bestuur van hetzelfde bedrijf.

Johan Deschuyffeleer (mandaten bij EVS, Orange Belgium en Gimv) en Stefaan Haspeslagh (Tessenderlo en Picanol) zijn ook nieuwkomers, net als de Franse Agnès Touraine (16de), dankzij zitjes bij de Bel20’ers GBL en Proximus. Ze is een van de zes vrouwen aan de top. Laga (zie hoger) is de machtigste vrouw op de vijfde stek.

Vervrouwelijking

Het aantal vrouwelijke bestuurders op de Brusselse beurs is, zoals De Tijd vrijdag al schreef, was nog nooit zo hoog. Voor het eerst is meer dan een op de drie bestuurders een vrouw. Twee jaar geleden stond de teller op 27 procent.