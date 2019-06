Hoe Y-vriendelijk is uw onderneming?

Een jongerenwerking binnen een bedrijf levert tal van voordelen op. Toch zijn veel ondernemingen er niet mee bezig. Om het uitbouwen ervan te vergemakkelijken heeft de jongerenwerking van bedrijvenplatform ADM een handleiding uitgewerkt.

ADM bestaat ruim 20 jaar en was aanvankelijk de afkorting van Antwerp Digital Mainport. Het is een forum waar bedrijven elkaar ontmoeten, kennis delen en netwerken. Oorspronkelijk was de insteek, zoals de oude naam aangeeft, de evolutie van de technologie. Later verschoof de focus naar de kruising van business en IT en nu ligt de nadruk op share and connect.

De organisatie, die in twee decennia al zowat 500 events op poten zette, telt meer dan 150 aangesloten bedrijven, vaak uit het Antwerpse. Daarbij zijn kleppers als Agfa-Gevaert, Belfius, BNP Paribas Fortis, het Havenbedrijf Antwerpen, ING, KBC, Proximus, Telenet, Orange en Umicore, maar ook overheidsbedrijven en -instanties zoals de NMBS, De Lijn, de Nationale Loterij en de federale politie.

Koen Van Gerven

De voorzitter van ADM is gewezen Telindus- en Proximus-topmanager Jan De Schepper, nu bestuurder bij BDO en secretaris-generaal van Securitas. Bij de (ere)leden van de raad van bestuur zijn andere bekende namen, zoals Koen Van Gerven (de CEO van Bpost), ondernemer-politicus Christian Leysen en Telenet-topmanager Martine Tempels.

De organisatie zette vorig jaar een jongerenwerking op onder de naam Y-ADM (met de “y” van youth). Die wordt aangestuurd door een kerngroep van ongeveer tien jongeren van aangesloten bedrijven, maar staat ook open voor anderen. Het doel is niet alleen jongeren rechtstreeks in contact te brengen met CEO’s, maar ook de ADM-leden ertoe aan te zetten zelf een jongerenorganisatie of ‘Y-community’ op te zetten.

Generation Z

Dat is volgens Y-ADM geen gimmick, maar wel degelijk van belang. Want na de millennials is nu ook de zogenaamde ‘Generation Z’, de jongeren geboren tussen pakweg 1995 en 2005, langzaam op weg naar de arbeidsmarkt. Tegen 2025 zal naar schatting al twee derde van de werknemers bestaan uit millennials. Bedrijven passen zich dus best aan. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt wordt een goede, deels op hen afgestemde bedrijfscultuur een belangrijke motivatie voor jongeren om er aan de slag te willen gaan, is de redenering.

500 Events Bedrijvenplatform ADM organiseerde in twee decennia zowat 500 events.

Nochtans blijven zij nu vaak op hun honger zitten als het gaat om specifieke initiatieven voor hen. Sprekend is dat Y-ADM voor zover geweten geen tegenhanger heeft in Vlaanderen. Er bestaat wel Jong Voka maar die organisatie heeft een wat andere insteek.

Hogere productiviteit

Het gebrek aan initiatieven is des te opvallender omdat bedrijven er baat bij hebben een gezonde mix van leeftijden onder de personeelsleden na te streven. Onderzoek leert dat zo’n mix leidt tot gemiddeld 2,5 procent productiviteitsverhoging en bij grote bedrijven zelfs tot 6 procent. ‘Jongeren hebben zoveel bij te brengen. Dat willen we overbrengen aan onze leden’, zegt Marina De Moerlooze die samen met Ingrid Hoffman ADM leidt.

Y-ADM heeft daarom de eigen ervaring gebundeld en negen ‘bouwstenen’ uitgewerkt waarvan bedrijven gebruik kunnen maken om een jongerenwerking op te zetten. Het beantwoorden van de bijhorende vragen is richtinggevend. Zoals de vraag wat ze willen bereiken met het initiatief, van een informele babbel tot een formele structuur met zelfs een businessplan. Naast het doel zijn de andere blokken het engagement, de doelgroep, het team, de communicatie, de activiteiten, de middelen, het bestuur en de beoordeling.