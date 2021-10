Hr-technologie steeds meer wapen in oorlog om talent

Technologie is aan een stevige opmars bezig in de hr-wereld. Waar het ooit voorzichtig begon met de digitalisering van loonbetalingen, onkostennota's, vakantieplanningen en ziektedagen, worden nu steeds meer 'gevoelige' hr-disciplines - zoals opleiding, rekrutering en talentbeheer - gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

Welke vragen zullen callcentermedewerkers bij Telenet binnen twee jaar krijgen van klanten en wat moeten ze kunnen en kennen om daarop antwoorden? Het zijn vragen waarover Kris Legroe, al acht jaar verantwoordelijk voor ‘employee services’ op de hr-dienst van het telecombedrijf, elk dag zijn hoofd breekt. ‘Het in kaart brengen van al die vaardigheden en competenties voor onze 3.000 interne medewerkers en die bij onze partnerbedrijven is een huzarenstukje. Vervolgens uitzoeken hoe die moeten bijgeschoold of herschoold worden om mee te kunnen is nog moeilijker.’

Voor dat zogenaamde ‘skill mapping’ doet Legroe sinds kort een beroep op TechWolf, de scale-up van de jonge Gentse ondernemer Andreas De Neve. De technologie van het bedrijf maakt het mogelijk van elke individuele Telenet-medewerker een röntgenfoto te maken van diens kennis en capaciteiten. Daarbij wordt artificiële intelligentie losgelaten op de vele datasporen die elke medewerker achterlaat doorheen zijn carrière: de gevolgde opleidingen, ervaringen, evaluaties en feedback, maar ook de presentaties en rapporten die hij ooit opgesteld heeft.

De enorme krapte op de arbeidsmarkt maakt de hr-manager belangrijker, waardoor die steeds vaker een zitje in het directiecomité verovert. Maar daar wordt hij afgerekend op kwantitatieve data. Daar heb je technologie voor nodig. Tim Good Hr-expert bij Accenture

De Telenet/TechWolf-case is maar één illustratie van de snelheid waarmee technologie pijlsnel oprukt in het personeelsbeheer. ‘Hr stond traditioneel wat achter in het gebruik van technologie, omdat het een bij uitstek menselijke discipline is’, weet Tim Good, managing director van de divisie Talent & Organisatie van het consultancybedrijf Accenture. ‘Maar het is volop bezig aan een inhaalbeweging. Waar de klassieke, harde gegevens als loon- en arbeidsvoorwaarden, contracten, ziektebriefjes en vakantieplanning al een tijdje digitaal in databanken zitten, proberen bedrijven nu ook steeds meer de zachtere disciplines te automatiseren: opleiding en coaching, rekrutering, outplacement, talentbeheer.’

Die evolutie hangt volgens Good samen met de enorme krapte op de arbeidsmarkt. 'De hr-manager wordt belangrijker en verovert een zitje in het directiecomité. Maar daar wordt hij, net als de financieel en de marketingdirecteur, meer afgerekend op kwantitatieve data. Daar heb je technologie voor nodig.’ In het voorbeeld van Telenet kan zo worden onderzocht of voldoende vaardigheden in het bedrijf aanwezig zijn voor de strategische domeinen van de toekomst.

Tennisracket

Ook voor opleidingen is digitalisering aan snelle opmars bezig. De sport- en outdoorwinkelketen Decathlon traint haar winkelbedienden via een platform van de Genkse scale-up Mobietrain. ‘Het gaat om heel specifieke trainingen’, legt Bruno Pinto Coelho, training leader bij Decathlon, uit. ‘Die kunnen gericht zijn op een specifieke sport - bijvoorbeeld welk type tennisracket adviseer je aan een beginnende of gevorderde speler -, maar ook over ‘hoe onthaal je een klant’, ‘hoe sorteer je het afval op een ecologische manier’ en ‘wat zijn de veiligheidsvereisten'.'

Decathlon biedt al 120 praktische micro-opleidingen aan, via een app waar al 2.000 van de 3.500 medewerkers op zitten. Ze kwamen er op vraag van de medewerkers zelf. Doordat die niet lang uit de winkel weg kunnen, was het belangrijk dat werd gewerkt in korte leerblokjes en dat het op hun smartphone kan. ‘Zo kunnen ze tijdens de pauze of zelfs op het toilet bijleren’, lacht Coelho. ‘Het moest ook licht, snel en plezant zijn om te leren.’

Mobietrain: werknemers trainen met gametechnieken Het Genkse Mobietrain is opgericht in 2015 door de jonge ondernemers Guy Van Neck, Mireille van Hemert-Schelling en Willi Van Boven. De hr-scale-up biedt een digitaal trainingsplatform aan voor microleren. Als mysteryshoppers hadden die geleerd dat supermarkt- en bankmedewerkers hun producten en diensten vaak niet goed kennen. Ze bedachten een app waarmee werknemers zich om even waar en wanneer kleine stukjes nieuwe materie kunnen eigen maken. Werkgevers kunnen op het cloudplatform zelf een cursus ontwerpen en digitaal aanbieden aan hun werknemers. Die is heel laagdrempelig omdat ze via de smartphone kan worden gevolgd, gebruik kan worden gemaakt van filmpjes of spelletjes '(gamification') en doordat elk cursusdeeltje maximaal 5 à 10 minuten leertijd vergt. Er hoort ook een dashboard bij om de puntenscore en de gevolgde leermodules bij te houden. In drie kapitaalrondes haalde Mobietrain al 7 miljoen euro op bij de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, FOM Capital, de familie Baert (Mediahuis/Concentra) en enkele business angels. De scale-up zag zijn inkomsten vorig jaar verviervoudigen. Dit jaar wordt gehoopt de grens van 2 miljoen euro omzet , waarvan de helft van buitenlandse klanten, te doorbreken.

'Stilaan maakt het lappendeken aan apps, die elk een oplossing bieden voor één specifiek probleem, plaats voor grotere, integrale softwareplatformen’, zegt Juan Staes, hr-expert bij de IT-integrator Delaware. Softwareplatformen zoals SAP SuccessFactors of Workday verenigen zowat alle functionaliteiten in één pakket.

Het logistieke bedrijf H. Essers, dat meedingt naar de HR Tech Award op het gelijknamige congres dat op 6 en 7 oktober plaatsvindt in de Handelsbeurs in Antwerpen, werkt sinds enige tijd met Workday. Naast tijdsregistratie (prikklok) en de opvolging van vakanties en ziektedagen, kan het daarmee ook zijn 7.000 werknemers in de tientallen vestigingen over heel Europa rekruteren, opleiden en evalueren.

'Alles loopt ook naadloos in elkaar over', vertelt hr-directeur Mike Dautzenberg. 'Bij nieuwe voorschriften over hoe magazijniers gevarengoederen moeten behandelen, wordt automatisch een cursus daarover gelanceerd in de opleidingsmodule. Werknemers worden geëvalueerd in een rooster met hun performantie op de x-as, en hun groeipotentieel op de y-as. Daarmee kunnen we onderpresteerders opsporen en aanporren, maar ook onze high potentials traceren, om te zien wie in de toekomst in aanmerking komt voor welke promoties.'

'De rekruteringsmanager in ons hoofdkwartier in Genk kan van alle vestigingen het hele proces van werving en selectie opvolgen, via het interne systeem maar ook vanuit LinkedIn, de VDAB of het uitzendkantoor. Binnenkort willen we experimenteren met een eerste selectie van sollicitanten op basis van artificiële intelligentie, maar dat is echt een volgende stap die we voorzichtig willen zetten.’

Het doet de vraag rijzen hoe ver je kan gaan in de automatisering van wat toch bij uitstek mensenwerk is. ‘Ja, je moet daarmee opletten’, zegt Good. ‘Bij het rekruteren van mensen wordt steeds meer gebruikgemaakt van algoritmes voor de selectie van sollicitanten. Maar als je die voedt met criteria die een afspiegeling zijn van je bestaande organisatie, hoe ga je dan komen tot de gewenste diversiteit bij je nieuwe medewerkers? Krijg je dan echt de profielen die je wil?’