ING viert vrouwendag met vrouwenfonds

De bank ING België stapt in ‘We Are Jane’, het investeringsfonds van Conny Vandendriessche dat exclusief in ‘vrouwelijke’ bedrijven gaat beleggen.

Naast Vandendriessche zijn ook Muriel Uytterhaegen en Eline Talboom partners in het fonds. De eerste werkte eerder voor de investeringsmaatschappijen Gimv en PMV. De laatste is al twintig jaar actief als investeerder, onder meer bij Gimv, Arkiv Fund en als bestuurder van de incubator iMinds (nu Imec).

‘We Are Jane’ wordt volledig door vrouwen geleid worden en investeert in bedrijven met een vrouwelijke CEO of aandeelhouder. ‘Er wordt enkel in ondernemingen geïnvesteerd met een bewezen staat van dienst, die minimaal break even draaien en die een minimumomzet hebben van 1,5 miljoen euro’, klinkt het.