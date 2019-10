In de houten stad regent het nooit

De adviesgroep Accenture neemt haar intrek in het eerste nieuwe state of the art houten kantoor in de Brusselse Gare Maritime. Het vroegere goederenstation op de site van Tour & Taxis herbergt het grootste houten kantorencomplex van Europa.

Het zal even wennen zijn voor de 1.150 werknemers van de adviesgroep Accenture in België, die verhuizen naar de site van Tour & Taxis in Brussel. Hun nieuwe kantoor is niet alleen volledig opgetrokken in duurzaam hout, het bevindt zich ook in een grote cocon, de grote hal van de Gare Maritime. In het voormalige goederenstation reden decennialang treinen binnen. De stationshal, die in de jaren tachtig verlaten werd en nadien compleet verkommerde, wordt volop omgetoverd tot een overdekte ministad waar het nooit regent.

‘Dit is een uitzonderlijk duurzaam project dat het historisch erfgoed respecteert en herstelt’, zegt Peter De Durpel van de ontwikkelaar Extensa. ‘Je mag het gerust uniek in Europa noemen’, zegt Willem-Jan Neutelings, de architect die ook het Herman Teirlinckgebouw ontwierp, het nieuwe kantoorgebouw van de Vlaamse administratie op Tour & Taxis.

‘De Gare Maritime herbergt het grootste houten kantorencomplex van Europa en is veel meer dan de verbouwing van een oud gebouw. Door de opsplitsing in tien kantoormodules blijft het een project op mensenmaat. Elk kantoor heeft zijn eigen voordeur. De kantoren, vier meter hoog, hebben veel licht, hoekjes om te zitten en stilteruimtes om je terug te trekken. En weldra je kan er een terrasje doen zonder nat te worden’, zegt de architect.

Behalve kantoren komen er winkels. De overdekte middenstraat straalt de sfeer van de Ramblas uit, met een grote binnentuin en bomen. Omdat het er nooit regent, wordt het groen kunstmatig bevloeid, via een gigantisch ondergronds waterbassin. Eén kantoormodule wordt een coworkingruimte. Twee andere krijgen een publieke invulling, als opleidingscentrum, kinderopvang of zelfs een school.

Een kijkje in het grootste kantoorcomplex in hout van Europa.

War for talent

‘We kozen voor een pionierproject dat buiten de klassieke lijntjes kleurt’, zegt Bart De Ridder, de CEO van Accenture BeLux. Het bedrijf wil wereldwijd een voorloper zijn. ‘We hechten veel belang aan een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en een goede bereikbaarheid. Degelijk openbaar vervoer was dus een noodzakelijke voorwaarde.’

Het houten gebouw heeft een hoogtechnologische invulling tot in de kleinste dingen. Door een reeks technologische snufjes kunnen alle medewerkers samenwerken, waar ze zich ook bevinden. Toegang krijg je met je gsm. En zowat alles in het gebouw gebeurt draadloos, van een presentatie tot het opladen van je gsm.

Accenture wil het gebouw uitspelen in de war for talent. Met de krapte op de arbeidsmarkt kampen consultants met een hoog verloop van medewerkers. ‘Accenture wil in het huidige boekjaar 300 nieuwe medewerkers, al dan niet met ervaring, aantrekken.’ Het nieuwe kantoor moet een extra troef zijn. Dat geldt niet alleen voor potentiële werknemers. ‘Ons eigen kantoor wordt steeds meer een plaats waar we samen met onze klanten werken. Klanten, partners en medewerkers kunnen er als één team aan de slag.’

Hoeveel de huurprijs van het gebouw bedraagt, wil Accenture niet kwijt. Volgens onze informatie liggen de huurprijzen in de Gare Maritime rond 185 euro per vierkante meter per jaar.