Ingels: ‘Tijd is meest onderschatte succesfactor voor groeiers'

In Antwerpen begint donderdag het technologiefestival SuperNova. Bezieler en medefinancier Jurgen Ingels wil er Belgische groeibedrijven in de kijker zetten bij internationale geldschieters.

Ingels, de oprichter van het betaaltechnologiebedrijf Clear2Pay en een bekende investeerder in financiële start-ups, werpt zich al langer op als de belangenbehartiger van de scale-ups. Dat zijn technologiebedrijven die de startfase hebben ingeruild voor een fase van snelle groei. Met zijn nieuwe organisatie scale-ups.eu (zie onderaan) wil hij hen helpen om de moordende globale concurrentie te overleven. Dat wil hij doen door hun een van de belangrijkste grondstoffen te geven: tijd.

Supernova Van donderdag 27 tot zondag 30 september vindt op het Antwerpse Eilandje de eerste editie plaats van het technologiefestival Supernova. Behalve een publieksfestival is het ook een zakelijke conferentie waar groeibedrijven uit heel Europa in contact kunnen komen met kandidaat-investeerders. In de aanloop naar SuperNova belichten we enkele van die opmerkelijke technologiebedrijven. Volg en herlees alle berichtgeving in ons online dossier: www.tijd.be/supernova

‘Managementboeken spreken meestal over het belang van een goed team, een goed product, de juiste markt en voldoende geld. Maar tijd is volgens mij het vijfde element. De beste bedrijven slagen erin hun managementtijd te reduceren. Veel bedrijven zijn bijvoorbeeld maanden bezig met de selectie van een ERP-systeem. Als ze op voorhand zouden weten dat gelijkaardige bedrijven uit hun sector bijna allemaal voor één bepaald pakket kiezen, kunnen ze die selectieprocedure aanzienlijk inkorten.’

Database

Ingels broedt daarom op het uitbouwen van een database waarin dergelijke informatie beschikbaar is voor start-ups en scale-ups. ‘Je zou er bijvoorbeeld statistieken vinden over de gemiddelde commissie- lonen die gelijkaardige bedrijven als het jouwe aan hun verkopers betalen, of in welke Amerikaanse staat je het best een bedrijf kunt oprichten…’

Ook de techconferentie SuperNova, van donderdag tot zondag op het Eilandje in Antwerpen, moet de aanwezige bedrijven helpen tijd te besparen, doordat ze in een klap contacten kunnen leggen met meerdere internationale investeerders.

Wat zijn de belangrijkste problemen van scale-ups in ons land?

Jurgen Ingels: ‘De beschikbaarheid van kapitaal is verbeterd voor start-ups. Maar onze scale-ups hebben een natuurlijke achterstand door de kapitaalschaarste die er vijf tot tien jaar geleden nog was. Er is ook een ernstig tekort aan ondernemers van de tweede generatie, mensen die al eens een bedrijf opgeschaald en verkocht hebben, en die weten hoe je met schaarse tijd moet omgaan. In België lopen er zo nog geen twintig rond.’

‘Trendminer (een veelbelovend Hasselts databedrijf, red.) kreeg kritiek na zijn verkoop aan het Duitse Software AG afgelopen juni. En ja, dat is jammer, maar het is ook gezond verstand. Dat bedrijf heeft voor zijn expansie saleskantoren in de hele wereld nodig. Moet het die dan allemaal zelf oprichten, als er al bedrijven zijn die zo’n verkoopnetwerk hebben? Waarom zou je een tweede, kleinere autosnelweg bouwen als er al een autosnelweg ligt?’

Oprichter Bert Baeck zei ook dat hij niet op kon tegen overgekapitaliseerde Amerikaanse concurrenten. Kunnen we de race om kapitaal van Silicon Valley winnen?

Ingels: ‘De bedragen worden inderdaad steeds groter. Ons investeringsfonds Smartfin was met 75 miljoen euro enkele jaren geleden al een behoorlijk fonds. Vandaag wordt je met zo’n bedrag weggelachen en moet je naar 250 miljoen gaan om nog mee te spelen. Ook de A-rondes (de eerste grote kapitaalronde van een start-up, red.) worden steeds groter. Vroeger haalde je typisch 0,5 tot 1,5 miljoen euro op, vandaag al 2,5 tot 5 miljoen. En dat zijn geen evidente bedragen voor de kleine Belgische durfkapitalisten.’

Moeten onze groeibedrijven naar de VS of Londen uitwijken?

Een Belg zegt wat er mis is met zijn product, een Nederlander zegt dat hij de wereld gaat veroveren. Raad eens wie de centen krijgt?

Ingels: ‘We moeten focussen op waar we goed in zijn. Bouw daar, met de hulp van de overheid, clusters die weer nieuwe bedrijven aantrekken. Dan zal men uiteindelijk vanuit het buitenland naar hier komen omdat de kennis hier zit. Waar we goed in zijn? Biotech en gezondheidstechnologie. We hebben de beste ziekenhuizen en verzorging, en die sector gaat de komende decennia boomen. En alles wat met landbouw en voeding te maken heeft. En fintech. Al kan je daarover discussiëren, want we hebben veel kansen laten liggen.’

Wat vindt u van de plannen voor een nieuw technologiefonds van 75 miljoen euro die de Vlaamse regering maandag presenteerde?

Ingels: ‘Van wat ik erover gelezen heb, lijkt het me eerder te gaan om kapitaal voor start-ups die vanuit de universiteiten ontstaan. In die zin overlapt het niet met plannen van de federale regering om investeringen in scale-ups aan te moedigen. Ik lees ook dat het de bedoeling is om door te groeien naar 300 miljoen. Dat bedrag heb je tegenwoordig echt wel nodig.’

‘Ik stel me wel de vraag of de overheid nog moet investeren in start-ups, zeker als Vlaanderen daar al een vehikel als PMV voor heeft. Ik vind het belangrijker dat de overheid de versnippering van middelen probeert tegen te gaan.’

Waarom heeft Nederland wel techbedrijven met een miljardenwaardering en België niet?

Ingels: ‘Ze zijn beter in marketing. Véél beter. Een Belg is te bescheiden in onderhandelingen. Hij zal eerst zeggen wat de mankementen van zijn product zijn, terwijl een Nederlander opschept en zegt dat hij de wereld wilt veroveren. Raad eens aan wie de financiers dan hun geld geven? En met meer geld krijg je betere mensen, een betere tijdreductie en een grotere voorsprong. Een ander probleem is de manier waarop we in ons land carrières bouwen: op een heel seriële manier, van de ene job in de andere tot aan je pensioen. In de VS en andere landen zie je vaker dat mensen parallel ondernemen en zo sneller en meer ervaring opdoen. Dat moeten we veel meer stimuleren.'

Scale-ups.eu boven de doopvont Scale-ups.eu, de organisatie rond Jurgen Ingels die scale-ups met raad en daad wil bijstaan, is officieel gelanceerd. De oprichtingsakte verscheen dinsdag in het Staatsblad. ‘Het gaat om een naamloze vennootschap, maar met de filosofie van een vzw’, zegt Ingels. Scale-ups.eu, dat telkens voor de helft in handen is van de federale overheid (FPIM) en een groep privébedrijven, krijgt een werkingsbudget van 1 à 1,5 miljoen euro per jaar. De organisatie zal enerzijds instaan voor de organisatie van het SuperNova-festival, ‘jaarlijks of tweejaarlijks, dat moeten we later nog beslissen’. Anderzijds zal ze initiatieven ontwikkelen om scale-ups te helpen sneller te groeien. Ingels wil ook nauwer samenwerken met aanverwante organisaties, zoals Startups.be en B-Hive. ‘In ons land zijn verschillende groepen elk op hun manier bezig met start-ups en scale-ups. We proberen hen te verzamelen rond een gemeenschappelijk team dat ondersteunend werk kan leveren, maar waarbij iedereen zijn eigenheid behoudt’, zegt Ingels.