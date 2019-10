Insectenhotel en pluktuin brengen werknemers TVH dichter bij de natuur

De Waregemse heftruckgigant TVH opent een van de grootste insectenhotels van Vlaanderen. Het past in de bredere trend van grote bedrijven om ecologische recreatieparken aan te leggen voor hun medewerkers, onder het motto: ontspannen en fitte medewerkers zijn productiever.

Van ver ziet het eruit als een tuinhuis maar kom je dichterbij dan zie je een vierkante box met daarin houten balkjes, bakstenen, takken en twijgen. De spleten en kieren tussen vormen een aanlokkelijk onderkomen en nestgelegenheid voor solitaire insecten. Het zogenaamde insectenhotel dat sinds kort in de groenzone van de Waregemse heftruckspecialist TVH (Thermote & Vanhalst) prijkt, is met een oppervlakte van 11,5 vierkante meter een van de grootste van Vlaanderen. TVH is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van vorkheftrucks, hoogtewerkers en landbouwmachines. ‘Met dit insectenhotel willen we meehelpen om de biodiversiteit te verbeteren en het uitsterven van de bijen, belangrijk voor de productie van voedsel, helpen voorkomen’, zegt facility operations manager Marc Jonckheere bij TVH.

Schermvullende weergave Het insectenhotel van TVH ©rr

Het insectenhotel maakt evenwel deel uit van een groter verhaal. Het ligt in het TVH Park, een groenzone van 16.000 vierkante meter (1,6 hectare) naast de Waregemse vestiging van de West-Vlaamse mastodont, waar de 2.500 werknemers tijdens hun pauzes kunnen genieten van groen en rust. Ze kunnen er picknicken, petanquen, kubben, basketten, fitnessen, wandelen en joggen in de bloemenweide en de fruittuin.

Duwtje

Volgens woordvoerder Isabelle Van de Voorde past de tuin in het Nudge-verhaal dat TVH drie jaar geleden lanceerde. ‘Nudge betekent ‘duwtje in de rug’, in ons geval om gezonder te gaan leven. Dat betekent dat we onze medewerkers sensibiliseren over gezonde voeding, waarvoor we ook kooklessen en receptenboek hebben ontwikkeld, maar ook meer bewegen en tot rust komen. En dat kan nu eenmaal beter buiten.'

1,6 hectare TVH Het insectenhotel ligt in het TVH Park, een groenzone van 1,6 hectare naast de vestiging van de West-Vlaamse mastodont, waar de 2.500 werknemers tijdens hun pauzes kunnen komen picknicken, petanquen, kubben, basketten, fitnessen, wandelen en joggen in de bloemenweide en de fruittuin.

‘We merken dat steeds meer, vooral grotere bedrijven openstaan voor meer groen en activiteit rond hun bedrijfssite’, zegt Steven Maes, verantwoordelijke van de groenafdeling van het maatwerkbedrijf Waak. ‘Ook Wereldhave, een exploitant van shopping centers, heeft ons gevraagd om een bloemenweide te zaaien rondom de parkings van zijn winkelcentra. Er lopen ook projecten bij de vloerbekledingsproducent Unilin, Coopman Orona en Bekaert.'

Vanwaar die toegenomen aandacht voor vergroening van bedrijfssites? ‘Er is de laatste tijd sowieso een hang bij veel mensen naar meer groen en natuur. Door dit soort initiatieven willen bedrijven hun mensen meer buiten krijgen tijdens de pauze, in de frisse lucht en een groene omgeving. Studies hebben uitgewezen dat daardoor het stressniveau daalt, mensen zich beter voelen en ze productiever worden. Voor ons betekent het ook winst, omdat we zo meer mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt raken, een zinvolle job kunnen bieden.’

Acht ton fruit

Bij de Harelbeekse bouwer van biomassacentrales Vyncke hebben ze al 15 jaar ervaring met die mix van sociaal engagement, ecologisch bewustzijn en welzijn op het werk. ‘TVH is bij ons op bezoek geweest om te zien hoe het werkt’, vertelt co-CEO Peter Vyncke. ‘Het is niet toevallig dat Waak de rode draad is doorheen dit hele verhaal. Vijftien jaar geleden had ik met de CEO, Tim Vannieuwenhuyse, een goed gesprek op café. We spraken toen af dat we vijf mensen aan de slag zouden zetten op het braakliggend terrein van 10 hectare naast ons bedrijf in Harelbeke.'

'Zo werd een sociaal project ook een groen project: die mensen hebben toen een park aangelegd met 14.000 bomen, een Finse looppiste van een kilometer, petanquebanen, een pluktuin met 16 soorten fruit, een wijngaard, drie bijenkasten, enzovoort aangelegd. Op onze bedrijfssite in Tsjechië gaan we hetzelfde doen op de 1 hectare die we daar nog vrij hebben.’

Schuimwijn

Werkt het ook effectief en komen werknemers ook meer buiten? ‘Absoluut. Voor gebruikers van de Finse piste hebben we zeven douches moeten bijbouwen en zelfs het uurrooster aangepast: met een uurtje middagpauze komen ze niet toe om zich om te kleden, te gaan lopen en te douchen. We hebben intussen acht ton fruit per jaar. Als rij vier van de frambozen rijp is, krijgen onze mensen een mailtje en staan er plukbakjes klaar aan de receptie. Vlak voor ze naar huis gaan, komen mensen nog even frambozen plukken. , maar even goed in het weekend met parter en kinderen, We hebben intussen ook duizend wijnranken, waar we al drie jaar een schuimwijn produceren.