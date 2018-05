Kleinzoon van Albert Frère mee aan hoofd familiale holding

Cédric Frère, de kleinzoon van Albert Frère, wordt samen met Xavier Le Clef gedelegeerd bestuurder van de familieholding Frère-Bourgeois.

Al decennialang huldigt de Waalse zakenfamilie Frère het motto ‘pour vivre heureux, vivons cachés’. Maar de jongste tijd lukte het minder om discreet te blijven. Na het nieuws over het Nationale Bank-mandaat voor Cédric Frère (34) is er nu het bericht dat de jongste telg aan het hoofd van de familie topholding komt.

Albert Frère zelf trok zich de voorbije jaren terug uit al zijn functies.

Toen eind april bekend raakte dat de weinig ervaren Cédric in navolging van zijn grootvader Albert en zijn vader Gérald een zitje zou krijgen in de regentenraad van de Nationale Bank, stak een storm op. De benoeming - die met de steun van de MR van premier Charles Michel gebeurt - stootte op onbegrip. De oppositie sprak van nepotisme.

Daarnaast wordt Frères kleinzoon benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Frère-Bourgeois. Dat nieuws verscheen onlangs in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Frère-Bourgeois is de topholding van het familiale imperium van de Waalse zakenfamilie. Cédric was al bestuurder en komt nu formeel aan het roer naast Xavier Le Clef.

Le Clef werkt al ruim tien jaar voor de Frères. Hij kwam over van bij de consultant Arthur D. Little en verving in 2015 Albert Frères trouwe luitenant Gilles Samyn als CEO van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM). Frère-Bourgeois bezit 98 procent van NPM. Via Frère-Bourgeois houdt de familie ook haar belang in de genoteerde holdings Pargesa en GBL aan.

Albert Frère zelf trok zich de voorbije jaren terug uit al zijn functies. Met zijn kinderen Gérald en Ségolène, schoonzoon Ian Gallienne en kleinzoon Cédric zijn de volgende generaties al een tijdje aan zet.

Cédric is de jongste in de rij. Hij werkte een tijdje in de banksector (Goldman Sachs, RBS, Bank Degroof). Behalve zijn mandaten in de familiale vehikels - Frère-Bourgeois, NPM, maar ook Pargesa en GBL - is hij ook bestuurder bij Cheval Blanc Finance, het vehikel boven het prestigieuze wijndomein waarin de familie Frère investeerde. Bij NPM is hij ook investeringsmanager.

Bij het grote publiek zijn vehikels als Frère-Bourgeois, NPM en Parjointco onbekend, maar veel participaties van de familie zijn dat niet. Zo is NPM onder meer aandeelhouder of eigenaar van International Duty Free, dat alle winkels uitbaat op de luchthavens van Brussel en Charleroi, en van Distriplus, de vennootschap boven de keten Planet Parfum en de drogisterijwinkels Di. Vorig jaar kocht NPM ook een meerderheidsbelang (52%) in de Italiaanse koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly, een concurrent van Nespresso (Nestlé).

GBL heeft omvangrijke minderheidsbelangen in genoteerde groepen als Umicore, Pernod Ricard, Adidas of nog Ontex. Het investeert ook via vehikels als Ergon en Sagard in niet-genoteerde ondernemingen, waaronder de puzzeluitgever Keesing. Ergon staat ook op het punt referentieaandeelhouder te worden van Vanreusel, een van de grootste snackleveranciers van de Belgische frituren.