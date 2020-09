Kontichse wereldspeler in snijmachines is exportleeuw

Het Kontichse familiebedrijf FAM, Europees marktleider in snijmachines voor de voedingsindustrie, wint de Leeuw van de Export. De Mechelse specialist in beeldsensoren Caeleste wint de prijs bij de kleinere bedrijven.

De wortels van FAM gaan terug tot 1967, toen ingenieur Louis Baeten bij de machinebouwer F&V (Franck & Van Remoortere) de eerste mobiele groenteoogstmachine in Europa ontwikkelde. In de jaren 80 werd F&V omgedoopt tot FAM, voluit Fabricatie & Advies voor Machinebouw.

Hoewel het Kontichse bedrijf lang vooral oogst- en afvulmachines bouwde, ontwikkelde het mettertijd ook snijmachines voor groenten en vlees. Het aandeel van snijmachines in de omzet groeide jaar na jaar, met dank aan de stijgende populariteit van comfortvoeding: van diepvriesproducten over voorgesneden groenten in het versschap tot kant-en-klare maaltijden. De krachtigste machine van FAM versnijdt 11 ton frieten per uur.

Vandaag draaien de ruim 6.000 snijmachines voor onder meer aardappelen, groenten, fruit, vlees en kaas bij industriële voedingsverwerkers over heel de wereld. De omzet bedraagt 30 miljoen euro. 91 procent komt uit het buitenland, 34 procent van buiten Europa.

Het bedrijf met bijna 60 werknemers kan bogen op een netwerk van eigen verkoop- en servicekantoren over heel de wereld, maar de innovatie en productie gebeuren vooral in Vlaanderen. 'Die vestigingen zijn onze voelsprieten', verklaart Guy Baeten, de zoon van oprichter Louis en strategisch directeur van FAM. 'De consumentenbehoeften zijn overal anders. Voeling met de lokale markt is daarom essentieel.'

FAM werkt ook nauw samen met het zusterbedrijf Stumabo, een specialist in precisiemessen. Beide bedrijven maken deel uit van Hifferman Group, de investeringsholding van de Vlaamse familie Van Hemelrijk, die al drie generaties teruggaat.

FAM • Locatie: Kontich.

• Aantal medewerkers: 58.

• Omzet: 30 miljoen euro, waarvan 91 procent uit export.

• Aandeelhouder: de Antwerpse familie Van Hemelrijk, via de Hifferman Group.

In de categorie van bedrijven met minder dan 50 werknemers kaapte Caeleste, een specialist in beeldsensoren ontstaan in 2006, de prijs weg. Zijn oplossingen vinden hun weg naar de medische beeldvorming, de ruimtevaart en allerhande industriële applicaties. Het Mechelse technologiebedrijf is een wereldspeler in zijn niche en draait 6 miljoen euro omzet, waarvan 97 procent buiten België.

Klanten van het eerste uur waren ruimtevaartspelers, vooral Europese. Via mond-tot-mondreclame breidde de klantenportefeuille snel uit, zowel geografisch – met verre exportmarkten als China, Japan, Rusland en de VS – als qua toepassingen.