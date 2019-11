Kwart Belgische kmo's afgewezen voor externe financiering

Belgische kmo’s riskeren iets vaker dan hun buitenlandse tegenhangers een blauwtje te lopen als ze externe financiering zoeken. Dat leert een marktonderzoek van het factoringbedrijf Bibby Financial Services en de kredietverzekeraar Euler Hermes.

Het onderzoek, de Global Business Monitor, peilt naar het sentiment bij kmo’s in een reeks landen. De editie van 2019 bevraagt zo’n 2.300 kleine en middelgrote ondernemingen in 13 landen. Buiten negen Europese landen gaat het om de VS, Canada, Hongkong en Singapore. België werd dit jaar voor het eerst opgenomen in de studie.

Kmo's zien de politieke toestand in de VS als de grootste bedreiging voor de wereldeconomie.

Die wijst onder meer uit dat één op de vijf kmo’s dit jaar werd afgewezen voor externe financiering, bijvoorbeeld in de vorm van een banklening. België steekt met een kwart boven dat gemiddelde uit, al doen Frankrijk (37%) en Tsjechië (33%) het nog een stuk slechter. Nederland scoort met 15 procent beter dan ons land. Toch denkt 39 procent van de Belgische kmo’s dat de toegang tot financiering excellent of goed is. Enkel de VS doen het met 43 procent nog beter.

Levensvatbaarheid

De belangrijkste (37%) reden voor een afwijzing in België is dat de kmo’s onvoldoende levensvatbaarheid kunnen aantonen. In 30 procent van de gevallen speelt een zwakke kredietwaardigheid of -geschiedenis mee. De derde reden (27%) is dat de sector risicovol is, gevolgd door het feit dat ze nog niet lang genoeg zakendoen (20%).

42% Externe financiering Ruim vier op de tien Belgische kmo's doen een beroep op externe financiering.

Alles bij elkaar doet 42 procent van de Belgische kmo’s een beroep op externe financiering, het hoogste cijfer van de onderzochte landen. Dat wil zeggen dat de ruime meerderheid, 58 procent, er geen gebruik van maakt. Bijna een vijfde denkt de komende twaalf maanden ernaar te zullen hengelen, iets meer dan een derde zou overwegen een beroep te doen op factoring als alternatieve financieringsbron.

Twee eeuwen

Factoring is het doorverkopen van nog te innen facturen. Het is de kernactiviteit van het Britse Bibby Financial Services, dat wereldwijd voor meer dan 10.000 bedrijven aan de slag is, ook in ons land. Het beheert ruim 10 miljard euro omzet voor zijn klanten. Bibby Financial Services is een familiebedrijf dat al ruim 200 jaar bestaat. De onderneming werd in 1807 door John Bibby opgericht.

Het onderzoek leert ook dat Belgische kmo’s iets minder vertrouwen hebben dan hun Duitse, Nederlandse of Franse tegenhangers. Een kwart denkt dat de economische situatie in eigen land de komende twaalf maanden zal verslechteren, de helft verwacht een status quo. De grootste uitdaging in 2020 is overheidsregulering en -wetgeving, gevolgd door stijgende kosten, cashflowproblemen en een tegenvallende vraag.