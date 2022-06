Lieve Creten, de machtigste vrouw in de bestuurskamer: 'Ooit was ik tégen quota in raden van bestuur'

Lieve Creten: de kans is groot dat de naam u niet meteen iets zegt. Maar de ex-consultant van Deloitte staat met stip op een in onze bestuurderslijst, met vijf mandaten, en laat mandatenkrokodillen als Luc Bertrand en Philippe Vlerick achter zich. ‘En dan heb ik er nog zes geweigerd.’