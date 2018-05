Liveblog | Hack Belgium: drie dagen om België te veranderen

Gedurende drie dagen gaan naar verwachting een duizendtal deelnemers in workshops en in kleine teams de grote problemen van deze tijd te lijf. De twaalf domeinen zijn urbanistiek, voeding, gezondheidszorg, media, onderwijs, mobiliteit, circulaire economie, ocenanen, werk, industrie, energie en financiën.

Je vraagt je misschien af: op drie dagen een project uitwerken dat de ambitie heeft innovatief te zijn, kan dat? Tijdens de eerste editie, in 2017, kwamen resultaten in uiteenlopende domeinen zoals jobperspectieven voor mensen in een midlife crisis tot de detectie van de ziekte van Alzheimer.

In deze blog brengen we de komende drie dagen verslag uit over de vorderingen van de deelnemers, die samenkomen op Tour&Taxis in Brussel.