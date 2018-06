Louis Jonckheere (Showpad): 'Belgische ondernemers moeten groter durven dromen'

Terwijl in Vlaanderen een beloftevol groeibedrijf aan het buitenland verkocht wordt, trekt in Nederland een 'eenhoorn' met een miljardenwaardering naar de beurs. 'We moeten groter durven dromen', vindt ShowPad-oprichter Louis Jonckheere.

‘Done!’, tweette serie-ondernemer Jurgen Ingels (ex-Clear2Pay) gisteren over het nieuws dat het beloftevolle Hasseltse techbedrijf Trendminer verkocht werd aan het Duitse Software AG. Het klonk een beetje als een ‘opdracht vervuld’, waarmee Ingels de boodschap leek te geven dat je bedrijf aan buitenlanders verkopen het hoogst bereikbare doel is voor een ondernemer.

Louis Jonckheere, één van de twee oprichters van het Gentse salessoftwarebedrijf ShowPad, is het daar duidelijk niet mee eens. ‘Dit bedrijf had zoveel meer potentieel. Verkopen in dit stadium is echt geen goede deal’, reageerde hij.

In een telefonische reactie verduidelijkt Jonckheere dat hij niet per se Trendminer of Ingels viseert. ‘Misschien waren er goede redenen om te verkopen die ik niet ken. Maar ik wilde wel een sentiment delen dat Belgische ondernemers te vaak en te snel hun bedrijf verkopen. En dat kan toch niet het hoogste doel zijn. We vergeten te vaak dat onze welvaart drijft op wat grote bedrijven als Unilin of Balta hier hebben opgebouwd.’

Maar als zo’n ondernemer zijn verdiende miljoenen herinvesteert in nieuwe start-ups bouw je toch ook welvaart?

Louis Jonckheere: ‘Klopt. Maar wie het langer volhoudt, kan ook meer leren. Met een (recurrente) omzet van zes miljoen euro heeft Trendminer een sterk parcours afgelegd. Maar om een volgend bedrijf te bouwen, is het ideaal als je al eens eerder je bedrijf hebt opgeschaald tot een grote groep. En hoe groter een bedrijf, hoe meer talent het kan aantrekken waaruit ondernemerschap kan ontstaan. Als Trendminer het vijf jaar langer had volgehouden, zouden ze nog meer talent hebben gehad die nieuwe bedrijven kunnen oprichten.’

Oprichter Bert Baeck wijst op de toenemende concurrentie van ‘overgekapitaliseerde Amerikaanse start-ups’. Kan je daar als Belgisch bedrijf wel tegen op?

Jonckheere: ‘Het beschikbare kapitaal is al lang niet meer beperkt tot de VS. Belgische groeiers als Collibra en ShowPad denken globaal, niet Belgisch. Ik ben ook niet akkoord dat je per se naar de VS moet om te groeien. Je moet gaan waar je markt is. Wij zijn onder meer in de VS aanwezig, maar we voelen ons daarom geen Amerikaans bedrijf.’

Maar was het groeien voor jullie niet makkelijker in een tijd dat de concurrentie nog niet zo hevig was?

Jonckheere: ‘Toen wij met ShowPad begonnen, was kapitaal juist veel moeilijker beschikbaar. Vandaag zijn talent en kapitaal heel toegankelijk geworden, al klopt het dat de concurrentie ook groot is. Maar juist daarom moet je als ondernemer ook ambitie tonen.’

Intussen levert Nederland met Adyen weer een unicorn af die naar de beurs trekt. Waarom lukt daar wat hier niet lukt?

Jonckheere: ‘Het lukt niet alleen in Nederland. Kijk naar de lijst van Europese unicorns (privé techbedrijven met een miljardenwaardering, red). Daar zitten namen bij uit het VK, Nederland, Scandinavië, Duitsland,… Maar niet uit België. Dat legt volgens mij een fundamenteel probleem bloot. Misschien zijn we gewoon niet ambitieus genoeg of tonen we te weinig uitgesproken visie. We moeten zelfzekerder zijn.’

Ligt het probleem aan een gebrek aan start-ups of aan het feit dat groeibedrijven te snel verkocht worden?

Jonckheere: ‘Aan start-ups is er in elk geval geen gebrek, maar er is meer ambitie en visie nodig. Belgische ondernemers zijn er goed in om zich zo klein mogelijk te maken. En we hebben een probleem met de uitvoering, in het naar de markt gaan, in verkoop en marketing. Daar hebben we te weinig goede profielen.’

Die goede werknemers kan je in het buitenland zoeken. Maar daar hebben we niet de troeven van Amsterdam of Londen.