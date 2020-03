'Manager van de eeuw' Jack Welch overleden

De Amerikaanse zender CNBC, ooit een van de vele bedrijven uit de portefeuille van General Electric , stuurde het nieuws van zijn overlijden maandag de wereld in. Welch was in de jaren 80 en 90 een van de bekendste CEO's in de VS. De uitbouw van General Electric (GE) tot een conglomeraat met een enorme beurswaarde bezorgde hem de titel 'Manager van de eeuw', uitgereikt door het magazine Forbes.