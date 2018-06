Meer dan een op de vier bestuurders is een vrouw

De invoering van de quota die beursgenoteerde bedrijven verplichten om op termijn minstens een derde vrouwelijke bestuurders te hebben, is in de resultaten duidelijk zichtbaar. Tien jaar geleden was slechts 7 procent van de bestuurders een vrouw. Het aandeel vrouwen is sindsdien bijna verviervoudigd (27,3%). Ook aan de top zet de vervrouwelijking zich door. In 2008 was de top 20 van onze rangschikking volledig mannelijk. Vandaag is een op de vier topbestuurders een vrouw.