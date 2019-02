‘Niet simpel om tegen een 55-jarige te zeggen: ‘Jij moet je omscholen''

Conny Vandendriessche (54) studeerde verpleegkunde en toerisme. Ze begon als receptioniste op de camping Vakantiegenoegens. In 1995 richtte ze samen met Philip Cracco het interim kantoor Accent Jobs op. In 2014 verliet Cracco het bedrijf. Accent Jobs ging op in The House of HR, een Europese groep met 1,5 miljard euro omzet en 158 miljoen euro brutobedrijfswinst. Met haar investeringsfonds We are Jane stimuleert Vandendriessche vrouwelijk ondernemerschap. Ze is ook de oprichter van Stella P., een organisatie die voor bedrijven externe bestuurders zoekt, met de nadruk op vrouwelijk talent.

Frederik Anseel (40) studeerde aan de Universiteit Gent en werkte als professor organisatiepsychologie aan de ESSEC businessschool in Parijs en de Bocconi-universiteit in Milaan. Vandaag is hij professor en vicedecaan aan de businessschool van King’s College in Londen. Hij is mede-oprichter van The Vigor Unit, een adviesbureau voor bedrijven.