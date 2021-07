Nieuw platform koppelt externe managers aan familiebedrijven

De werkgeversorganisatie VKW Limburg en de businessschool Vlerick lanceren een 'buy-inplatform' voor managers die mee wensen in te stappen in een familiebedrijf. Het doel: bedrijven deels 'defamiliariseren', maar tegelijkertijd verankeren.

Als het management - eventueel met de hulp van een financiële investeerder - een bedrijf overneemt, noemt men dat in het vakjargon een ‘managementbuy-out’. Bij een ‘managementbuy-in’ of MBI koopt een extern managementteam of een topmanager zich in in een bedrijf.