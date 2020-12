Onderneming van het jaar Stow: 'We are a rack star'

De rekkenbouwer Stow volgt de bioscoopgroep Kinepolis op als Onderneming van het Jaar. In Europa is het al marktleider, maar CEO Jos De Vuyst mikt ook op expansie daarbuiten. ‘Binnen zes tot negen maanden willen we in de VS zitten.’

‘We are a rack star.' Met die woordspeling gaf een uitgelaten Jos De Vuyst uiting aan zijn vreugde in zijn speech dinsdagavond nadat zijn bedrijf Stow uitgeroepen was tot Onderneming van het Jaar 2020 en daarmee Kinepolis opvolgt. Hij roemde de moedige beslissing van de jury om een uitgesproken industrieel bedrijf te lauweren.

De Vuyst ontving de award uit handen van premier Alexander De Croo (Open VLD). De 26e editie van de award, georganiseerd door de consultant EY in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis, vond voor het eerst virtueel plaats. De andere genomineerden waren de verpakkingsproducent Abriso-Jiffy, de drankenbottelaar en -producent Konings en het sanitair- en verwarmingsbedrijf Van Marcke.

De Vuyst werkt al 30 jaar voor het West-Vlaamse bedrijf, dat voor 15 procent in handen is van het management - de overige 85 procent zit bij de Amerikaanse private-equityreus Blackstone. Hij heeft het bedrijf zien groeien van een familiale kmo met een omzet van 2 miljoen euro tot een mastodont van 614 miljoen euro vorig jaar.

Net die sterke groei is een van de redenen waarom de jury voor Stow heeft gekozen. Het bedrijf surft op de tomeloze opgang van e-commerce en de oprukkende automatisering van magazijnen. Het maakt rekken voor onder meer de woonwarenhuizen van IKEA en de internetreuzen Zalando, Amazon en Bol.com. De West-Vlamingen automatiseren die ook meer en meer, onder meer door de ontwikkeling van volautomatische shuttles, die tussen de rekken rijden ter vervanging van heftrucks.

Een kijkje in een fabriek van Stow.

Met zeven fabrieken in Europa is Stow de grootste Europese producent van opslagoplossingen, naast het Duitse Schäfer en het Spaanse Mecalux. In Spiere-Helkijn staat ook de grootste fabriek ter wereld voor stellingrekken. Elk jaar wordt er 160.000 ton staalplaat gesneden, gebogen en geponst tot rekken. Maar Stow wil meer. Binnen enkel jaren hoopt het de grootste rekkenbouwer ter wereld te worden en een omzet van 1 miljard te draaien, onder meer door de oversteek naar de VS.

In de VS bouwt men traditioneel maar 20 meter hoog. Wij kunnen meer dan dubbel zo hoog, met daarbij computergestuurde shuttles en kranen. Jos De Vuyst CEO Stow

Door de coronacrisis heeft e-commerce een enorme boost gekregen. Hoeveel belangrijker kan de markt van magazijnen voor de Zalando’s en Amazons nog worden voor Stow?

Jos De Vuyst: 'E-commerce maakt op dit moment 20 procent van onze omzet uit. We zien dat de komende jaren groeien naar 30 tot 40 procent. Die trend is er en zal blijven. Mensen hebben tijdens de coronamaanden het gemak van onlineshoppen ontdekt. Die nieuwe gewoonte zullen ze niet afleren.’

U hebt plannen om uit te breiden naar de VS. Waarom is dat zo’n aantrekkelijke markt?

De Vuyts: ‘De Europese markt is goed voor 3 miljard euro per jaar aan rekken, de VS is ongeveer even groot, maar hinkt achterop in logistieke innovatie. Dat heeft te maken met de hoge arbeids- en grondprijzen in West-Europa. Die hebben ons verplicht om hoger te bouwen en onze magazijnen te automatiseren. In de VS bouwt men traditioneel maar 20 meter hoog, wij kunnen meer dan dubbel zo hoog, met daarbij de nodige computergestuurde shuttles en kranen.'

We richten nieuwe magazijnen in voor Zalando in Nederland en Frankrijk, en voor Amazon in het VK en Duitsland. Spijtig dat België daar niet aan te pas komt. Jos De Vuyst CEO Stow

‘Tegelijk zijn de VS een voorloper in e-commerce. Die business heeft drie keer meer magazijnoppervlakte nodig dan klassieke retail. Bovendien moet e-commercelogistiek zo dicht mogelijk bij de steden gebeuren, waardoor de arbeidskosten ook in de VS stijgen voor die bedrijven. Hoogbouw en automatisering bieden daar oplossingen voor. Daarom denken we dat we net op het juiste moment de stap zetten. Binnen zes tot negen maanden willen we daar starten, hetzij via een overname, hetzij via een nieuwe fabriek.’

Door een opeenvolging van private-equitygroepen in het kapitaal de voorbije vijf jaar heeft het bedrijf een hoge schuld, die nogal wat van de winst opsoupeert. Is er nog genoeg geld om naar de VS uit te breiden?

De Vuyst: ‘Daar maak ik me niet veel zorgen over. Het klopt dat onze brutobedrijfswinst (ebitda) wat gezakt is door de coronacrisis. In maart en april viel onze omzet met de helft terug. Maar in oktober begon het orderboekje opnieuw vol te lopen, en omdat er een sterke relatie is tussen onze omzet en onze winstgevendheid, zal ook onze schuldgraad (De Vuyst wil niet zeggen hoe hoog die is, red.) opnieuw zakken en komt er ruimte voor nieuwe investeringen. Bovendien hebben we met Blackstone een kapitaalkrachtige partij achter ons, die bereid is om de nodige extra financiering te leveren.’

Het Spaanse Mecalux en het Duitse Schäfer zijn concurrenten, die maar iets kleiner zijn dan Stow. Waarin onderscheidt uw bedrijf zich van hen?

De Vuyst: 'Het zijn twee familiebedrijven, waardoor ze minder kapitaalkrachtig zijn. Schäfer heeft volgens mij ook minder die ondernemende en ambitieuze spirit dan wij. Mecalux is in de VS wel al groot, maar heeft geen Blackstone achter zich.'

De vier finalisten voor deze award zijn logistieke toeleveraars en specialisten. Is het in die b2b-business dat ons land zijn sterkte moeten zoeken in plaats van te kniezen over het missen van de investeringen van de e-commercereuzen?

De Vuyst: 'Natuurlijk kan je ook toegevoegde waarde creëren door toe te leveren aan die grote consumentenbedrijven. Maar het blijft heel spijtig dat ons land de e-commerceboot gemist heeft. Momenteel zijn we volop nieuwe magazijnen aan het inrichten voor Zalando in Nederland, en binnenkort ook in Frankrijk. Voor Amazon bouwen we volop in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. België komt er niet aan te pas, en daar zitten ons gebrek aan arbeidsflexibiliteit voor veel tussen.'