'Onze klanten misten de slappehandjestest nog het meest'

Het Gentse Schelstraete Delacourt Associates groeide de voorbije jaren uit tot de grootste onafhankelijke headhunter van België. Met het investeringsfonds Kebek Private Equity aan boord plant het nu een grote sprong voorwaarts in Europa. 'Het idee dat we botweg mensen aan de top van een bedrijf plaatsen is echt passé.'

Als headhunter voor topfuncties bij de meest uiteenlopende bedrijven - van DPG Media en Van De Velde tot Lotus Bakeries of Thermote Vanhalst - groeide Schelstraete Delacourt Associates de voorbije jaren uit tot een van de grootste spelers onder de Belgische selectiebedrijven.

Het kantoor, met vestigingen in Gent, Brussel, Luxemburg en Amsterdam, geldt in de sector als een buitenbeentje. De grootste headhunters in ons land - denk aan Egon Zehnder, Heidrick & Struggles of Russell Reynolds - maken deel uit van internationale groepen. Schelstraete Delacourt Associates voer daarentegen altijd een onafhankelijke koers. De Gentenaar Frank Schelstraete, die het bedrijf begin jaren 90 had opgericht, en partners Vanessa Delacourt en Jonas Soenens waren tot nog toe de enige aandeelhouders.

Maar nu de 'war for talent' heviger dan ooit woedt, komt er voor het eerst een externe aandeelhouder bij. De Belgische investeerder KeBeK Private Equity neemt een meerderheidsbelang in Schelstraete Delacourt Associates en zal de komende jaren de headhunter bijstaan om nieuwe diensten te ontwikkelen en zijn voetafdruk in Europa te vergroten. Hoeveel KeBeK op tafel legt, wordt niet bekendgemaakt.

'Om de volgende kwantumsprong te maken kunnen we nu een beroep doen op een speler die ons kan helpen in de zoektocht naar nieuwe overnames en in de verdere uitbouw van het bedrijf', zegt Schelstraete, die voorzitter wordt en de dagelijkse leiding van het bedrijf overlaat aan Vanessa Delacourt. 'Tegelijk hadden we ook meer partners nodig om die ambities waar te maken. Daarom treden nog vijf andere leden van het management toe tot het kapitaal.'

'In eerste instantie is het de bedoeling dat Schelstraete Delacourt Associates zijn aanwezigheid in de Benelux versterkt,' licht Gert Van Huffel van KeBeK Private Equity de ambitie voor de komende jaren toe. 'Maar op termijn willen in heel Europa een breed aanbod van diensten kunnen aanbieden.'

Beleidsprobleem tussen de oren

'Het idee dat headhunters botweg mensen aan de top van een bedrijf plaatsen is echt wel passé', zegt Vanessa Delacourt. 'De job heeft gaandeweg wel meer dimensies gekregen. We doen meer dan louter zoeken naar de meest geschikte kandidaat voor een hoge kaderfunctie of voor een raad van bestuur. We denken mee met een bedrijf, verlenen advies en helpen ondernemingen om een organisatiestructuur uit te werken waarmee ze de juiste talenten kunnen vinden.'

Hoever gaan ondernemingen daarin mee? Hoe goed kunnen Vlaamse familiebedrijven ermee om als de meest geschikte kandidaat-manager om de onderneming te professionaliseren van buiten de familie komt? 'Dat is sterk verbeterd ten opzichte van vroeger,' zegt Schelstraete.

'Bedrijven nemen nu toch een opener houding aan over hoe ze gemanaged moeten worden. Al zijn er wel nog altijd familiale aandeelhouders die hun oude gewoonten niet kunnen loslaten. Bij een aantal ondernemingen die honderden miljoenen omzet draaien of die op de beurs staan moeten alle facturen nog altijd eerst door die ene dominante figuur uit de familie worden gecontroleerd. Soms zitten de beleidsproblemen tussen de oren. Een van de nieuwe diensten waarop we willen inzetten is net een persoonlijk coachingprogramma om dat soort situaties aan te pakken.'

Ondanks de coronacrisis beleefde de headhunter volgens Schelstraete zijn beste jaar ooit in 2020, met een nettowinst van ruim 1,8 miljoen euro. Omzetcijfers geeft het bedrijf niet, maar de brutomarge wipte vorig jaar over 4 miljoen euro. 'Dit jaar zullen we nog beter doen,' klinkt het. Dat is opvallend, want Zoom- en Teams-gesprekken lijken op het eerste gezicht niet ideaal om topfuncties te selecteren. 'Toch versnellen we daarmee onze selectieprocedures en kunnen we korter op de bal spelen', zegt Schelstraete. 'Pas als we een shortlist hebben samengesteld, is nauwer contact met zo'n kandidaat belangrijk.'

'We werkten sowieso al langer met Teams-meetings', zegt Delacourt. 'We zoeken ook vrij veel in het buitenland naar de juiste personen. En voor elk gesprek een internationale vlucht nemen is te duur. Je merkt ook dat je makkelijker je objectiviteit kan bewaren door digitaal te werken.'