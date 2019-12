Opnieuw recordaantal kmo's in België

België telde in 2018 1.166.233 kmo's - van eenmanszaken tot bedrijven met 49 werknemers-, een toename met 2,7 procent of 30.543 extra kmo's ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit het nieuwste kmo-rapport van UNIZO, UCM en bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Sinds 2009 is het aantal kmo's onafgebroken toegenomen.

Sectoraal

34,3 procent van de Vlaamse KMO's is actief in de dienstensector in 2018. In 2015 was dat nog 31 procent. Verder staan in de top drie van sectoren in Vlaanderen de bouw (12,4 procent) en de industrie (10,1 procent). De detailhandel komt op de vierde plaats met een aandeel van 7,7 procent, gevolgd door de horeca (5,2 procent), de vrije beroepen (3,8 procent), de transportsector (3,7 procent), de automobielsector (2,5 procent) en de groothandel (2,4 procent).