Peter Hinssen gooit zich op geopolitiek

De bekende spreker en bedrijfsadviseur Peter Hinssen lanceert dit najaar, samen met Chinakenner Pascal Coppens, een reeks online opleidingen rond strategie en geopolitiek.

Hinssen en Coppens willen in het nieuwe jaarprogramma 'Mission NXT' een aantal zakelijke trends bekijken door een mondiale, geopolitieke bril. ‘Steeds meer bedrijven voelen de impact van wat elders in de wereld gebeurt. Dat was al zo voor de coronapandemie, en die trend wordt alleen sterker’, zegt Hinssen.

'Mission NXT' wordt gebouwd rond een reeks maandelijkse online sessies met internationale topsprekers en bedrijfscases. Hinssen wil af van de klassieke Zoom-conferenties en mikt op presentaties met voldoende showgehalte en interactie. De thema’s en de sprekers liggen nog niet allemaal vast, maar onder meer de toekomst van de financiële sector, gezondheidszorg en mobiliteit staan op het programma.

Zeker China en Azië kan je niet links laten liggen. Alles wat daar gebeurt, heeft hier ook een impact. Pascal Coppens Chinakenner en medewerker Mission NXT

‘Innovatie en concurrentie worden wereldwijde verschijnselen. Door ook internationale sprekers aan bod te laten komen, willen we andere, verfrissende verhalen brengen’, zegt Coppens. ‘Zeker China en Azië kan je niet links laten liggen. Alles wat daar gebeurt, heeft hier ook een impact.’ Hinssen en Coppens mikken met 'Mission NXT' op ‘strategische denkers in het management en raden van bestuur die werken in een internationale context en waar geopolitiek een belangrijk discussiepunt is.’

Leiderschap

Naast Mission NXT lanceerde nexxworks vorig jaar ook al ‘Mission CX’, waarin Steven van Belleghem en Rik Vera inzoomen op klantenrelaties. In september lanceert het ‘Mission OX’ rond operationeel leiderschap, met Nancy Rademaker en April Rinne.