Recordaantal Vlamingen lijdt aan werkstress

Vooral de werkstress piekt. 840.000 werknemers hebben psychische vermoeidheidsproblemen. Het gaat om 36,8 procent van de Vlaamse werknemers. Een op de zeven of 310.000 werknemers zitten in een ‘acute en problematische’ situatie. Ze zitten tegen een burn-out aan.

Openstaande vacatures

De SERV verklaart de resultaten in de eerste plaats door de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures raken almaar moeilijker ingevuld, wat leidt tot toenemende werkdruk. Meer aanwervingen betekent meer werk, om nieuwe collega’s in te werken en niet-ingevulde functies op te vangen. Daarnaast wegen voortdurende reorganisaties door.

De resultaten zijn zorgwekkend, omdat de overheid wil dat we langer en meer werken. De pensioenleeftijd stijgt de komende jaren van 65 naar 67. De regering probeert ook de toename van het aantal langdurig zieken in te dammen, en zieken sneller aan het werk te zetten. In het hele land zitten 426.000 werknemers en zelfstandigen al meer dan een jaar thuis.

Zorgsector

In de voedingssector is het aandeel werknemers met werkstress met bijna 10 procentpunten gestegen. De sector heeft het moeilijk mensen aan te trekken. Het werk is vaak routineus en het tempo ligt hoog, wat weegt op de werkdruk. Bovendien kampt de sector met krappe marges en oefenen de supermarkten zware druk uit op de prijzen. Omdat met verse producten wordt gewerkt zijn de deadlines krap. Het resultaat is dat 38,7 procent van het personeel met werkstress kampt.