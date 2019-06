Schoenen Torfs nu ook beste werkgever in Europa

Schoenen Torfs is woensdagavond in de bloemetjes gezet als beste werkgever van Europa bij de grote bedrijven en organisaties.

De voorbije vier jaar was de schoenenketen tweede, maar bij de zestiende editie van Best Workplaces in Europe was het dus prijs.

Schoenen Torfs won in maart nog voor het zesde jaar op rij de verkiezing van beste werkgever in België bij de grote bedrijven. Woensdagavond bliezen 125 beste werkgevers uit 19 Europese landen dan verzamelen in Stockholm voor de Europese prijzen van de organisatie Great Place to Work.

CEO Wouter Torfs is tevreden dat een klein familiebedrijf de prijskamp wint. 'Temidden van de digitale revolutie stijgt de behoefte aan menselijkheid en authenticiteit', zegt hij in een persbericht van de schoenenketen. 'De overwinning van de Europese titel is de bevestiging en de kers op de taart.'