Schuldenkoningin van Telenet gaat klasse hoger spelen

Het is een opmerkelijke toptransfer in het grijze wereldje der financieel directeurs: de Belgische Birgit Conix (52) ruilt Telenet voor de Duitse reisgroep TUI. Conix liet Telenet de voorbije jaren optimaal profiteren van de extreem lage rente.

Conix werkte vijf jaar bij Telenet. De telecomspeler plukte haar weg bij de bierbrouwer Heineken, waar ze financieel verantwoordelijke was voor de West-Europese tak. Voordien had ze topfuncties bij het farmabedrijf Johnson & Johnson, het uitgeversbedrijf Reed-Elsevier en de autotoeleverancier Tenneco.

In Mechelen werd ze voor het eerst financieel directeur. Ze verving er Renaat Berckmoes, die jarenlang een tandem vormde met de vorige CEO, Duko Sickinghe.

Berckmoes werd meerdere keren bekroond tot beste financieel directeur van België. Maar Conix moest niet voor hem onderdoen. Ze speelde een cruciale rol bij de ontwikkeling van Telenets driejarenplan, dat leidde tot de overname van BASE en de Brusselse operator SFR Belux.

ECB

Conix blijft nog tot eind juni bij Telenet. Het bedrijf, waarvan de meerderheid in handen is van de Amerikaanse telecomspeler Liberty Global, heeft een selectieprocedure opgestart naar een vervanger.

Een eenvoudige opgave wordt dat niet. Telenet zit op een enorme schuldenberg, die Conix optimaal beheerde. Vorig jaar voerde ze een vlotte schuldherfinanciering door waarbij ze profiteerde van het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank.

Ze klikte de lage rente voor jaren vast en bekwam ook dat er tot 2024 geen grote schuldaflossingen moeten gebeuren. De topman van Telenet, John Porter, loofde zijn topmedewerkster gisteren dan ook voor de grote rol die ze heeft gespeeld in de groei van het bedrijf in de voorbije jaren.

Topjob

Bij TUI sleept Conix een absolute topjob in de wacht. De Antwerpse zal vanaf 15 juli de financiën beheren van een groep met 18,5 miljard euro omzet, een bedrijfsresultaat van 1,1 miljard euro en 67.000 werknemers.

De portfolio van het grootste toerismebedrijf ter wereld omvat 330 eigen hotels, 15 cruiseschepen, 1.600 reisbureaus en vijf Europese luchtvaartmaatschappijen met ongeveer 150 vliegtuigen. In België is TUI marktleider via het vroegere Jetair.

Bij TUI zal Birgit Conix dan ook een klasse hoger spelen dan bij Telenet. In oktober neemt Dieter Zetsche, de Mercedes-topman met de grote witte snor, de voorzittershamer van het bedrijf over. Maar Conix staat dan ook bekend als een werkpaard met grote ambities. Bij Janssen Pharmaceutica kwam ze zo vroeg terug uit zwangerschapsverlof dat er problemen rezen met de verzekering. ‘Maar met de jaren vind je beter de balans tussen werk en privé’, gaf Conix enkele jaren geleden toe. ‘Vroeger las ik nog tot laat ’s nachts rapporten na. Nu werk ik efficiënter en verlies ik me niet meer in details.’

Wilskracht

Schermvullende weergave De twee zussen Conix: Birgit (l.) is CFO Telenet, Christine (r.) is zaakvoerder van Conix Architects. ©Dries Luyten