Start it X helpt Belgische bedrijven aan buitenlandse innovatiedates

De innovatieadviseur Start it X lanceert een nieuwe ‘datingdienst’ voor bedrijven die op zoek zijn naar interessante buitenlandse technologiebedrijven.

Start it X is het jongere en nog niet zo bekende broertje van Start it @ KBC, de begeleider van start-ups die gesteund wordt door de KBC-groep. Start it X helpt Belgische bedrijven bij het stimuleren en ontwikkelen van interne innovatie, en streeft naar kruisbestuiving via contacten met start-ups en scale-ups (jonge techbedrijven die aan het opschalen zijn).

Start it X ziet nu een opportuniteit in het koppelen van buitenlandse scale-ups aan Belgische bedrijven. ‘We merken dat Belgische bedrijven vaak net iets te laat zijn om gebruik te maken van internationale innovaties. Dat komt deels omdat onze bedrijven weinig tijd en middelen hebben om ernaar te zoeken, en deels omdat die buitenlandse bedrijven ons land niet goed kennen en het niet als een prioriteit beschouwen. Vaak zien ze de Benelux als één regio en komen ze niet verder dan een verkoopkantoor in Amsterdam’, zegt Kjell Clarysse, de verantwoordelijke voor scale-ups bij Start it X.

Overname

Met de nieuwe matchmakingdienst hoopt Start it X voor beide behoeften een oplossing te bieden. ‘Als ik zo’n buitenlandse scale-up opbel met een concrete vraag van een Belgisch bedrijf, krijg ik veel sneller de oprichter aan de lijn. Dat hoeft niet altijd over een commerciële transactie te gaan, het kan net zo goed leiden tot een partnership of een overname.’ Volgens de oprichter van Start it X, Lode Uytterschaut, kan het matchmakingprogramma tot nuttige kruisbestuivingen met Belgische starters en groeibedrijven leiden.

De timing van de nieuwe datingdienst kon nauwelijks beter, op een moment dat zakenreizen zo goed als onmogelijk zijn. ‘Het Finse techbedrijf Enterpay, een van de eerste partijen die we in een testfase aan een Belgisch bedrijf gekoppeld hebben, heeft beslist een grote marktstudie te maken van de Benelux. De verwachting is dat het vroeg of laat in ons land investeert. En zo zijn er nog voorbeelden’, zegt Clarysse.