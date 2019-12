Succescoach Carl Van de Velde verliest rechtszaak tegen critici

Succescoach Carl Van de velde is door de rechter in het ongelijk gesteld over de schadeclaim van 400.000 euro die hij eiste tegen de auteurs van een kritisch artikel over zijn methodes.

Van de Velde claimde schade van 400.000 euro aan gedorven inkomsten wegens 'karaktermoord' door een kritisch artikel in het ledenblad van vzw SKEPP, de vereniging die strijdt tegen pseudowetenschap.

De Gentse rechtbank van eerste aanleg oordeelde echter dat het inkomstenverlies niet bewezen is. Van de Velde moet de gerechtskosten van 8.400 euro betalen.

Het artikel, van de hand van HR-coach Patrick Vemeren en Bart Van de Ven, professor arbeidspsychologie aan de Universiteit Gent, verscheen in juni 2018 het ledenblad van SKEPP.

Prietpraat

Vermeren en Van de Ven namen in het stuk de inhoud op de korrel van de seminaries die Van de Velde in heel Vlaanderen organiseert. In het artikel noemen ze Van de Velde - onder andere 'een showman' die 'prietpraat' verkoopt.

De rechtbank stelde dat het artikel wel degelijk de reputatie van Van de Velde heeft geschonden, maar dat de professionele schade niet bewezen is en de vrijheid van meningsuiting in dit geval niet beteugeld mag worden.

'Wij zijn verheugd dat de rechtbank in haar wijsheid heeft geoordeeld dat het recht op vrije meningsuiting primeert in dit dossier', zegt Patrick Vermeren in een korte reactie.