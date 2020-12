Toppers uit bedrijfsleven willen 40 ondernemers onder 40 'carte blanche geven'

'We willen op zoek gaan naar 40 jonge - jonger dan 40 jaar - ondernemende mannen en vrouwen die zich willen storten op de complexe maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia', zegt Hannecart. 'Op dit moment is dat uiteraard de socio-economische crisis die ons door de coronapandemie te wachten staat, maar het gaat veel verder: het klimaat, de energietransitie, de vergrijzing, mobiliteit, digitalisering, sociale inclusie.'

We doen een oproep aan iedereen jonger dan 40 die zich wil engageren in 40 under 40 om samen concrete, verrassende oplossingen te vinden voor de complexe problemen van morgen.

'Er zijn zoveel uitdagingen waarvan mensen vaak gemakshalve zeggen: 'Dat kan toch zo moeilijk niet zijn?' Maar klagen is natuurlijk het gemakkelijkste. Om tot oplossingen te komen heb je een engagement nodig. Het is daarbij aan de jonge generatie ondernemende, competente mensen om een eigen toekomst uit te bouwen. De oudere generatie, waartoe ik behoor, heeft hen daarbij niet de les te spellen, maar kan hen wel ondersteunen.'

Topnamen

'Nu kan de zoektocht beginnen', zegt Hannecart. 'We doen een oproep aan iedereen jonger dan 40 die zich wil engageren in 40 under 40. Uit de kandidaten selecteren we er 40 die zich laten opmerken qua competenties, trackrecord, ondernemende attitude en maatschappelijke bewogenheid. Vanaf dan krijgen zij carte blanche om samen op zoek te gaan naar ideeën en oplossingen. Daarbij willen we geen agenda of ideeën opleggen, maar ze kunnen altijd terugvallen op het netwerk en de ervaring van de oudere bedrijfsleiders.'