Verkoop steeds vaker alternatief voor schenking familiebedrijf

‘niet als krokodil blijven waken’

Toen Karel Dierick de 65 voorbij was, begon de dagelijkse stress van zijn verandabedrijf Miniflat hem parten te spelen. ‘Drie van mijn vier kinderen waren toen actief in het bedrijf’, vertelt hij. ‘Oorspronkelijk was het de bedoeling dat twee van hen het bedrijf gingen overnemen, maar een van hen zag het risico niet zitten. Uiteindelijk heeft mijn zoon Bert in 2014 het volledige bedrijf overgenomen.’ Dat daarbij geen schenkingsrechten moesten worden betaald, was uiteraard mooi meegenomen.

De overdracht gaf Dierick de tijd en het budget om zich met zijn andere, kleinere bedrijfjes bezig te houden die hij omschrijft als ‘uit de hand gelopen hobby’s’. Bij een nieuwjaarsdrink of een barbecue springt hij nog binnen bij Miniflat. ‘Als mijn zoon me nodig heeft, sta ik er. Maar ik wil niet als een krokodil blijven waken nu hij het roer in handen heeft. Ik ben tevreden dat de continuïteit van het bedrijf verzekerd is en drie van mijn kinderen er graag werken. Zij doen het op hun manier en dat is een goede zaak.’