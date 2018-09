Vier kandidaten voor 'Scale-up van het jaar' zijn bekend

Lemon Companies, Ontoforce, Rombit en Ugentec dingen mee naar de award Scale-up van het jaar. Op 16 oktober weten we wie de opvolger wordt van Playpass.

De titel Scale-up of the Year heette tot vorig jaar Beloftevolle Onderneming van het Jaar en is de zustertrofee van de ‘Onderneming van het Jaar’ 2018 , een award van het consultancybedrijf EY voor grotere bedrijven. Hiervoor werden gisteren de genomineerden al bekend gemaakt.

Dit jaar zijn het IT-dienstenbedrijf Lemon Companies, het big data-bedrijf Ontoforce, de internet of things-specialist Rombit en het medische bedrijf Ugentec de genomineerden.

Vorige winnaars De laureaat van dit jaar vervoegt het lijstje winnaars van de afgelopen jaren: Playpass (2017) MediaGeniX (2016) Destiny (2015) CMOSIS (2014) Medec (2013) Itineris (2012) Skyline Communications (2011) Clear2Pay (2009) Netlog (2008) Financial Architects (2007) Transics (2006) Televic (2005)

De Vlaamse Regering wil met de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar’ een onderneming ondersteunen die zich duidelijk kan manifesteren als groeier. De award wordt dit jaar voor de 13de maal uitgereikt.

De winnaar zal softwarebedrijf PlayPass, de Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2017, opvolgen. Welke genomineerde het zal halen, wordt aangekondigd door de jury, onder het voorzitterschap van Jurgen Ingels (ex-clear2Pay en oprichter van het fonds Smartfin Capital), op dinsdag 16 oktober. Een van de selectiecriteria is het potentieel om in de toekomst ‘Onderneming van het Jaar’ te worden.

Lemon Companies

Lemon Companies, opgericht in 2015, is een jong technologiebedrijf met een breed aanbod aan producten en diensten. De jonge onderneming ondersteunt bedrijven met creatieve oplossingen voor hun platform, zowel on- als offline. Daarnaast bieden ze ook een waaier aan andere diensten zoals netwerkoplossingen, IT-diensten en webondersteuning.

Geconsolideerde Omzet: 2,7 miljoen euro

Medewerkers: 25

Kontich

Ontoforce

Ontoforce wordt het ’Google on steroids’ genoemd en verovert in sneltempo de wereld met hun vernieuwende technologie die de steeds groeiende massa van complexe data ultrasnel en heel simpel bevraagbaar maakt, voor iedereen. Ontoforce werkt samen met internationaal gerenommeerde instituten, won tal van internationale prijzen en is volop op zoek naar nieuwe markten.

Omzet 2017: 1,2 miljoen euro

Medewerkers: 27

Gent

Rombit

Rombit maakt organisaties efficiënter en veiliger. Het Internet of Things-bedrijf werd opgericht in 2012 met een oplossing voor de toegang- en aanwezigheidscontrole op werven, maar breidde dat uit naar industriële sites. Het connecteert vandaag personeel, materieel en hulpmiddelen van overheden en grote bedrijven via één overzichtelijk cloudplatform. Rombit ontwikkelde ook ‘Internet of Things’-producten die het zelf en via partners in de markt zet, zoals een digitaal parkeerverbodsbord. Rombit hoopt in 2018 haar omzet van 2017 bijna te verdubbelen.

Omzet 2017: 4,7 miljoen euro

Medewerkers: 70

Antwerpen

UgenTec

UgenTec is gespecialiseerd in software voor automatische analyse van DNA-resultaten. De oplossing helpt laboratoria hun DNA-analyses sneller te verwerken. UgenTec gebruikt eigen artificiële intelligentie om alle resultaten nauwkeuriger en gestandaardiseerd te analyseren. Daarmee vervangt het het tijdrovende manuele werk van wetenschappers en voorkomt het menselijke fouten. Het bedrijft heeft partnerships met industrieleiders zoals Siemens Healthineers, R-Biopharm en MdxHealth.

Omzet 2017: 0,6 miljoen euro

Medewerkers: 38