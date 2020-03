Vrouwelijke voorzitters blijven uitzondering

Voorzitters

Eind 2018 waren er 223 vrouwen op een totaal van 722 bestuurders (31%). Dat is fors meer dan vier jaar geleden (19%) Bijna drie op de vier vrouwen zijn onafhankelijk bestuurder. Het percentage vrouwen is ongeveer even groot bij de gespecialiseerde comités, of dat nu auditcomités (32%), remuneratiecomités (35%) of benoemingscomités (27%) zijn.