'Waardering creëer je door werknemers als meer dan werkkrachten te zien'

Het Leuvense hr-bedrijf Arteel, gespecialiseerd in waarderingsprogramma’s voor werknemers, surft mee op de toegenomen aandacht van grote bedrijven als Daikin en Proximus om hun werknemers gemotiveerd te houden in coronatijden. Het verdubbelt dit jaar zijn omzet en wil het succes nog eens overdoen in Londen.

‘Ik moet straks nog helpen met het maken van 2.500 pakketten.’ Nathalie Arteel (53), verontschuldigt zich voor het feit dat ze ‘maar’ in een jeans gekleed is. De pakketten bevatten geschenken voor het hele gezin voor een klant die halsoverkop besliste om zijn werknemers een hart onder de riem te steken en te bedanken voor het harde en flexibele werk in de voorbije coronamaanden. ‘En dus moeten we met zijn allen een tandje bijsteken, waarschijnlijk tot een stuk in de nacht. Ik vind het belangrijk om dan ook tussen onze mensen te staan.’

Gouden kooi

Wat 24 jaar geleden begon als een kleine speler in incentivegeschenken voor bedrijven is vandaag een kmo met 35 werknemers, gespecialiseerd in de aanpak voor de erkenning en waardering van werknemers. ‘Veel bedrijven hebben een compensation en benefit-strategie: behalve een loon en bonussen hoort daar ook een heel gamma aan extralegale voordelen bij, zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques, tot zelfs een strijkdienst en bedrijfscrèche, al dan niet in een cafetariaplan gegoten. Die hebben allemaal één ding gemeen: een werknemer went eraan, en uiteindelijk vormt het een gouden kooi: het gaat om zoveel voordelen dat ze nooit meer weg kunnen. Maar dat is niet hetzelfde als echt engagement en betrokkenheid.’

Nathalie Arteel en haar echtgenoot - ze zijn beiden co-CEO - ontdekten die inzichten zelf tot hun scha en schande. ‘Toen we het bedrijf vijf jaar runden, merkte ik dat ik liever niet passeerde bij de mensen in het atelier. Ik was bang dat er weer een ontslag of een negatieve opmerking zou vallen, zoals toen wel vaker gebeurde. Hoe kwam het toch dat we er als bedrijf gespecialiseerd in incentives niet in slaagden om in ons eigen bedrijf een positieve cultuur en sfeer op te bouwen? De oorzaak daarvan lag bij onszelf: door de stress van de investeringen zag ik alleen de slechte dingen. In de jaren nadien ben ik me gaan verdiepen in de vele theorieën en goede voorbeelden van bedrijven van hoe het wel moet, tot in de VS toe.’

De belangrijkste les die de bedrijfsleidster leerde, is dat je een goede bedrijfscultuur niet puur door verloning bereikt, noch door af en toe een jubileum te vieren van iemand die 20 jaar voor je werkt. ‘Het is belangrijker veel kleine momenten van erkenning in te bouwen, zonder dat het een zielloos bedrijfsproces wordt. Een gevoel van erkenning en waardering creëer je maar als je echt begaan bent met je medewerkers, als je ze beschouwt als meer dan werkkrachten.’

De eerste grote sprong voorwaarts van het bedrijf diende zich aan toen de onderneemster gecontacteerd werd door de Amerikaanse consumentenreus Procter & Gamble. ‘In de VS had hij al een grote speler die voor hem recognition- en engagementprogramma’s uitwerkte, maar door de lokale cultuurverschillen zocht P&G een Europese partner. Van de vijf mededingers waren wij de enige uit België. En we wonnen.’

De cash uit die megadeal investeerde Arteel in software waarmee de erkennings- en waarderingsprogramma’s ingebed kunnen worden in een bedrijf. Dat gaat om een herinnering voor leidinggevenden over medewerkers die op een dag exact zoveel jaar voor het bedrijf weken, en een sociaal platform waarop collega’s elkaar feedback en waardering kunnen geven. Dat is veel krachtiger dan als dat uitgaat van leidinggevenden.’

Het was jarenlang worstelen voor Arteel, maar vandaag staat het bedrijf er. Vorig jaar haalde het een omzet van 5,7 miljoen euro. Dit jaar hoopt de Leuvense onderneemster bijna het dubbele daarvan te halen. Daikin, Proximus, Telenet, Continental, Telenet, Total, G4S en Deloitte zijn klant. ‘Momenteel ligt de omzet al 75 procent hoger dan die over de eerste negen maanden van 2019. En het topseizoen, de eindejaarsperiode, moet nog beginnen. De coronacrisis speelt zeker een rol bij die groei. Nogal wat bedrijven hebben mensen moeten ontslaan. In een crisissfeer is het heel belangrijk om de blijvers gemotiveerd te houden. Door het wegvallen van events en reizen kwam ook veel budget vrij bij de hr-departementen.’

Londen

Arteel telt 26 medewerkers in België en 9 in het buitenland. ‘We hebben een team softwareontwikkelaars in Polen. Daarnaast hebben we ook een kantoor in Londen, vanwaar we we de enorme Britse kmo-markt willen bewerken. Ook in Spanje of Nederland zien we expansiemogelijkheden, maar daarvoor zullen we eerst extra kapitaal moeten ophalen.’