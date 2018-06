Wie wint de Vlerick Award 2018?

Michèle Sioen, Jef Colruyt en Lieve Mostrey zijn de drie ondernemers die vanavond naar de Vlerick Award dingen. Drie persoonlijkheden in zes vragen en antwoorden over hun carrière.

‘Het kan plots stormen, wees voorbereid!'

Michèle Sioen (53), CEO Sioen Industries

Mijlpaal? ‘Toen ik CEO werd, in opvolging van mijn vader. Ik had alle afdelingen doorlopen, van verkoop tot inkoop, nadien CEO van de coatingafdeling. Dat verliep op een natuurlijke manier, maar het was ook wel spannend. Mijn vader was altijd CEO geweest, en eens je die titel krijgt, moet je het ook waarmaken.’

Leermeester? ‘Ik heb altijd heel close gewerkt met mijn vader, maar ik heb veel geleerd van mijn beide ouders. Zonder hen had ik nooit zoveel kansen gekregen. Van hen heb ik ook de juiste waarden meegekregen: hard werken, attent zijn, ervoor gaan, risico’s durven te nemen en investeren.’

Belangrijkste les? ‘Het kan plots beginnen te stormen, wees daar altijd op voorbereid. In 2008 hebben we een harde klap gekregen door de financiële crisis, terwijl er in 2007 nog geen vuiltje aan de lucht was. Sioen hing toen voor 70 procent af van de transportsector. De totale omzet viel 30 procent terug, die van de transportdivisie 40 procent. Sinds die klap investeren we volop in O&O, om onze producten voldoende te spreiden over meerdere sectoren. We hebben een gezonde balans met een schuldgraad van maar 1,85 keer de brutowinst.’

Grootste kick? ‘Als een project op de rails staat, nadat je er lang aan hebt gewerkt, zoals een nieuwe fabriek die eindelijk draait zoals het hoort, of een innovatief product dat aanslaat.’

Ergernis? ‘Negativisme, mensen die het altijd zwart zien. Op de uitspraak ‘het zal toch niet lukken’, antwoord ik ‘moeilijk gaat ook’.’

Droom? ‘Van ons technisch textiel ‘intelligent’ textiel maken.’

'Stop je talenten niet in de grond'

Jef Colruyt (59), CEO en bestuursvoorzitter Colruyt

Mijlpaal? ‘De opening van de eerste OKay in januari 1998, een nieuwe winkelformule die we van nul lanceerden. Spannend om dat als jonge bedrijfsleider te kunnen doen en te zien hoe het aansloeg. En in 2007, toen ik een hartaanval overleefde - een tweede kans gekregen. Daarop volgde een traject rond waarden, visie en missie dat we met de directie en de bestuursraad van Colruyt Group doorlopen hebben.’

Leermeester? ‘Mijn vader Jo en Victor Luyckfasseel (de directeur van Colruyt tot eind 1990, red.). Van hen heb ik veel geleerd over ondernemen, initiatief nemen, creatief omgaan met de middelen die je hebt, gaan voor dat waar je in gelooft. Maar ook het boek over het leven van Walmart-stichter Sam Walton en de gesprekken met Gerard Mulliez van de Auchan Group hebben me geïnspireerd: zij wisten hoe je een droom kan materialiseren.’

Belangrijkste les? ‘Je talenten ontdekken helpt bij het vinden van het antwoord op de vraag ‘waarom ben ik hier’? Vervolgens moet je ervoor gaan en de talenten niet in de grond stoppen. Daaraan gekoppeld: een diamant zonder facetten schittert niet.’

Grootste kick? ‘Als een nieuw idee, een nieuw project wortel schiet in een team en je het gericht ingezette enthousiasme voelt. Als klanten daar dan positief op inspelen, kan het niet meer stuk.’

Ergernis? ‘Als ‘samen’ ondergesneeuwd raakt door ‘ik, mij, mijn’.’

Droom? ‘Als retailer voeding en wetenschap dichter bij elkaar brengen ten dienste van de klant: personalised sustainable food.’

'Als het echt moeilijk is, leer je het meest'

Lieve Mostrey (57), CEO Euroclear

Mijlpaal? ‘De keren dat ik tegen de verwachtingen van mijn hiërarchie en het bedrijf in negotieerde om een andere functie in het bedrijf op te nemen. Er is nooit exact uitgekomen wat ik gevraagd had, maar ik heb wel geleerd dat een wijs compromis zoveel meer kan betekenen voor alle partijen.’

Leermeester? ‘Je kan van iedereen rondom je veel leren. Observeren hoe anderen hun doelen bereiken - of hoe sommigen zichzelf in de voet schieten - helpt altijd. Ik heb tijdens mijn carrière een drietal echte promotoren gehad. Mensen die in mijn mogelijkheden geloofden en die niet geaarzeld hebben om mij meer verantwoordelijkheden te geven.’

Belangrijkste les? ‘Je leert zoveel meer in echt moeilijke omstandigheden, helemaal buiten je comfortzone. Je moet dan snel en veel ineens verwerken, en je leert vooral hoe je aan de andere kant van de woestijn geraakt: aan de big picture blijven denken, niet opgeven en kalm blijven.’

Grootste kick? ‘Een super drive of put tijdens een golfpartijtje (helaas uitzonderlijk), of een pittige jogging op het strand van Koksijde. Of als we er na soms maandenlang werk in slagen een nieuwe mooie portefeuille activa binnen te halen.’

Ergernis? ‘Zelfbeklag. Vooral van mensen die niet lijken te beseffen hoe geprivilegieerd ze leven en hoe echt moeilijk sommige anderen het kunnen hebben.’