De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Jan Biekens (26), die samen met zijn broers Olivier (25) en Tobias (23) de app Yumi uit de grond stampte voor het printen en versturen van digitale foto's.