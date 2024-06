‘60 procent vrouwen in onze raad van bestuur, dat doen we niet uit liefdadigheid’

Het aandeel vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven in ons land ligt met 36 procent maar net boven het wettelijke minimum. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van De Tijd. Schieten quota hun doel voorbij, en is er meer nodig? ‘Voorzitters zijn vaak bang om mannelijke bestuurders het slechte nieuws te brengen: ‘U moet plaatsmaken voor een vrouw. Of voor een jonger iemand.’’