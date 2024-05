Jong Geweld: Jonas Van Eyck (Pizzabol, Jump Energy): 'Ik heb mezelf nog geen loon uitgekeerd'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Jonas Van Eyck (36), poliondernemer uit Leuven. Behalve van Jump Energy, dat in Afrika elektrische motoren ontwikkelt, is hij de drijvende kracht achter Pizzabol: diepgevroren pizzadeeg dat alleen nog uitgerold hoeft te worden.