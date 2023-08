SD Worx-CEO Kobe Verdonck: ‘Ik sta enorm te kijken van de mentale weerstand van Kopecky’

Hoe interview je de hoofdsponsor van het beste team uit het vrouwenwielrennen? Op de fiets natuurlijk. Tijdens zijn tocht van de Franse Jura naar België neemt Kobe Verdonck, de CEO van SD Worx, ons 40 kilometer mee in zijn wiel, om over het succes van Lotte Kopecky en de snelle groei van zijn miljardenbedrijf te vertellen. ‘Onze naamsbekendheid is enorm toegenomen.’