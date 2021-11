‘Thuiswerken maakt ons rijker als mens’...

Vanaf maandag gaan we weer verplicht massaal telewerken. Terwijl de liefhebbers van videovergaderingen in pyjamabroek juichen, vrezen heel wat bedrijfsleiders voor een verlies van overzicht en frisse ideeën. Onterecht, vindt topcoach, psycholoog en Vlerick-professor Smaranda Boros. Telewerk is goed voor werknemers én werkgevers.

‘I am a bullshit caller’, zegt ze lachend maar bloedernstig. ‘Ik ben allergisch voor propaganda. Ik heb snel door als een bedrijf iets anders doet dan het zegt te doen.’

Organisatiepsycholoog Smaranda Boros (40) werd geboren in communistisch Roemenië. Het regime verbood psychologie en maakte vrij ondernemerschap onmogelijk, laat staan dat er iets bestond als een businessschool. Vandaag coacht Boros topmanagers van bedrijven als Friesland Campina en KPN, en leidt ze toekomstige bedrijfsleiders en ondernemers op aan de Vlerick Business school.

Tot de val van de communistische leider Nicolae Ceausescu, die ze min of meer live op tv zag gebeuren, had Boros geen idee dat ze in een dictatuur leefde. ‘Mijn ouders hebben nooit hun mening over het regime met ons gedeeld, uit vrees dat we op school iets zouden vertellen’, zegt ze. ‘Maar ik herken een fake discours dus meteen, omdat ik maar al te goed weet hoe het klinkt.’

Profiel Smaranda Boros (40) is doctor in de psychologie en studeerde hr-management, cognitieve gedragstherapie en coaching in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Roemenië. Ze doceert internationaal ondernemen, intercultureel management en leiderschapsontwikkeling aan de Vlerick Business School. Ze geeft ook les aan de Universiteit Gent en het FHR Institute for Social Studies in Suriname. Als coach van internationale topmanagers is ze gespecialiseerd in interculturele vraagstukken en werken met minderheidsgroepen. Ook haar onderzoek richt zich op identiteit, diversiteit en emotie op de werkvloer.

We zitten in een koffiebar in de buurt van de Louizalaan met plantaardige drankjes op het menu en designfietsen - ‘do not touch’ - aan de muur. Brussel is al tien jaar de uitvalsbasis van Boros, na een carrière die haar naar Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Suriname bracht. In de eerste jaren van haar carrière onderzocht ze vooral teamdynamiek en bedrijfscultuur, vandaag focust ze op het managen van diversiteit en identiteitsvraagstukken op de werkvloer. Die achtergrond en de intensieve contacten met topmanagers maken van haar een scherpe observator van de werking van macht, invloed en menselijke relaties op het werk.

De pandemie noemt ze een grote spiegel voor die relaties. ‘Het is opmerkelijk hoeveel bedrijfsleiders me vertelden dat ze niet verbaasd waren over de prestaties van hun managers: wie floreerde en wie worstelde. Hechte teams, collega’s met goede banden en een sterke basis maakten de overgang naar telewerk heel vlot. Op plaatsen waar het werk altijd erg taakgericht was, zonder aandacht voor de onderlinge relaties, krijg je wel een probleem als mensen elkaar niet meer zien.’

De lockdown leidde tot een enorme productiviteitsboost. Is die duurzaam?

Smaranda Boros: ‘Zijn we productiever geworden of was het een manier om met de angst om te gaan? We zijn collectief geconfronteerd met grote onzekerheden: hoelang duurt de lockdown, komt er een volgende, hoe zal de economie eraan toe zijn, heb ik straks nog werk? Mijn generatie heeft zulke onzekerheid niet eerder meegemaakt. Iedereen die een beetje weet hoe angst werkt, herkent ook de manieren om ermee om te gaan: door taakjes af te vinken en problemen op te lossen proberen we controle te krijgen. Het is een fight-or-flightmechanisme. We gingen zelfs letterlijk lopen. Massaal. Of we keken Netflix om onze geest te verstrooien en ons te distantiëren van onze gevoelens.’

We zitten midden in de vierde golf. Hoe moet het verder?

Boros: ‘Het probleem is: we proberen die hogere productiviteit vol te houden, terwijl we snel weer zijn gaan pendelen en sociale activiteiten doen. Iedereen voelt zich vandaag overbevraagd. We moeten dat dringend herkalibreren. Ik hoop echt dat mensen en organisaties de tijd nemen om die keuzes bewust te maken. Anders stevenen we af op een collectieve burn-out.

‘Ik vond het angstaanjagend te zien hoe snel we het normale leventje weer oppikten. Heel even ging het over de grote reset, en hoe we anders gingen leven en werken. Maar kijk naar het resultaat van de klimaattop: veel gepraat en weinig engagement. En een wereld die snel zo veel mogelijk fossiele brandstoffen wil opdelven om het herstel zo snel mogelijk te laten gaan.’

‘Op kleinere schaal zie ik hetzelfde gebeuren in organisaties. We gingen het allemaal anders aanpakken, maar in de praktijk gebeurt er bitter weinig. Het enige positieve punt is dat flexwerk is ingeburgerd en vermoedelijk niet meer verdwijnt.’

Waarom is dat een goede zaak?

Boros: ‘Het zorgt ervoor dat mensen zich sterker bewust worden van het leven buiten het werk, en hoe belangrijk het is om dat ook uit te bouwen. Er is tijd om met kinderen te spelen, met vrienden af te spreken, de hond uit te laten. Het maakt ons rijker, meer mens.’

Die grote introspectie zou leiden tot werknemers die massaal hun ontslag geven voor een andere, betere job, horen we in het buitenland.

Boros: ‘In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk: ja. Dat zijn landen met een sterke kapitalistische prestatiecultuur en een zwak sociaal vangnet. De meeste mensen die daar opstappen, zitten in tijdelijke jobs in de dienstensector: laagbetaald, weinig zekerheid. België heeft een extreem lage arbeidsmobiliteit met een sterk gereguleerde arbeidsmarkt en een sterk vangnet. Ik zie het hier niet gebeuren.’

Zijn er zaken die wel veranderen?

Boros: ‘Werknemers die eisen op tafel leggen over wat ze belangrijk vinden. En meer flexwerk. Het is een voordeel. De werkgever wordt er beter van. En bedrijven kunnen kosten besparen op kantoor.’

Veel leidinggevenden zijn geen voorstander van massaal thuis- en flexwerk. Waarom is dat?

Boros: ‘Omdat het gaat over het lossen van controle. Op kantoor heb je de vinger aan de pols. Je voelt en ziet wat speelt, de feedbackloops zijn korter. Het is ook gemakkelijker om normen en werkethiek op te leggen via groepsdruk. Niet toevallig waren de grote financiële instellingen de eerste om mensen massaal terug te roepen. Als je in zo’n high-speed-high- pressure-omgeving werkt, heb je de aanwezigheid van collega’s ook nodig om stress los te laten. Even vloeken, schreeuwen en lachen creëert gedeelde ervaringen, connectie en empathie.’

De vrees leeft dat een ploeg uit elkaar valt zonder het kantoor als ontmoetingsplek.

Boros: ‘Je moet de technologie voor jou laten werken. Als wij een goede connectie hebben, zal ik jou via een privébericht laten weten dat ik een rotdag heb en vragen om een koffie te drinken. Als we die connectie niet hebben, is online gaan een te grote drempel. Voor extraverten, die dol zijn op spontane contacten, was het een vreselijk jaar. Anderen hebben het helemaal niet moeilijk gehad.’

Schermvullende weergave Smaranda Boros. ©Benny De Grove

‘Maar opnieuw: het is een uitnodiging om naar de organisatie te kijken. We zijn ons amper bewust van onze bedrijfscultuur. Er is vaak een grote discrepantie tussen wat echt gebeurt in organisaties en wat we zeggen dat er gebeurt. Het formele hebben we online verplaatst: de taken, de meetings. Maar wat met al de rest? Hoe communiceren wij? Hoe faciliteren we contact? Wie boekt er een halfuur met een collega in om aan kennisoverdracht te doen?’

‘Iedereen lijkt nu opeens te schrikken van flexwerk en heeft vragen over welk soort leiderschap dat vereist. Maar er is helemaal niet zoveel veranderd. De kwaliteit van de menselijke relaties blijft de basis van alles.’

Veel bedrijven vrezen ook dat ze inboeten aan innovatieve ideeën en creativiteit. Is die angst terecht?

Boros: ‘Ik denk niet dat het zo moeilijk is tot nieuwe originele ideeën te komen als er niet op elk voorstel het antwoord komt: dat hebben we al gedaan, het is ooit geprobeerd, ik heb erover nagedacht en we gaan het niet doen. Maar als ik dit tegen managers vertel, voel ik ze bijna fysiek terugdeinzen.’

Want?

Boros: ‘Omdat zij ook worden beoordeeld op hun prestaties. When you are in delivering mode you can’t be in creative mode. Je bent aan het implementeren, niet aan het leren. Als ik merk dat ze ervan schrikken, stel ik een tegenvraag: hoe reageer jij op experiment en mislukking? Als een medewerker iets zegt dat buiten de lijntjes kleurt, wordt er dan echt geluisterd? Voelt het veilig om een gek voorstel te doen? Mag ik falen in mijn organisatie, in mijn ploeg? En - dit is zeldzaam - wordt mislukking gehonoreerd? Iemand met een innovatief, bijzonder idee dat compleet mislukt... Worden die verhalen gedeeld, zelfs geprezen? Dat gebeurt bijna nooit. Het gaat altijd om schaamte en prestaties en de schijn hoog houden. Terwijl: uit de grootste fuck-ups leer je het meest.’

‘De algemeen directeur van Pfizer in België blokkeert standaard de eerste twee uren in zijn agenda. Dat is tijd om na te denken, over grote vragen en strategie. De rest van de dag lost hij problemen op. Dat is zijn gouden regel. Je moet proactief zijn in het afbakenen van de tijd. Kijk eens in je agenda en stel de vraag: wat geeft energie, wat zuigt energie? Moet je in al die vergaderingen zitten waar mensen klagen en problemen op tafel leggen? Wie van de mensen die je morgen spreekt, bezorgt je een glimlach? Wie zuigt je leeg? Het draait om balans. Je moet de saaie, de moeilijke, de vertragende dingen ook doen. Wie alleen energie krijgt, knalt door het dak.’

Hoe bouw je aan vertrouwen als het contact in grote mate via webcams en mails verloopt?

Boros: ‘Zoals je altijd hebt gedaan. Een werkplek waar mensen zichzelf kunnen zijn, is een plek waar veel onderling vertrouwen is. Het kost enorm veel energie je anders voor te doen dan je bent. Weten de mensen in jouw organisatie dat ze ertoe doen? En dan heb ik het niet over het verkondigen van statements à la ‘people, planet, purpose’, de holle slogans die je zo vaak hoort. Zijn mensen er voor elkaar, ook als het moeilijk gaat, op een niet- transactionele manier? Zo bouw je loyauteit.’

‘In veel organisaties zijn het zakelijke en het praktische - de dingen die prestige brengen - strikt gescheiden van het menselijke en het emotionele. Empathie besteden we uit aan de hr-afdeling. Die moet naar alle klachten luisteren en erop toezien dat iedereen gelukkig is. Waarom is trust building exclusief het terrein van hr? Waarom is het niet ingeburgerd in de systemen, de agenda’s en de doelstellingen van onze organisaties?’

‘Dat brengt ons bij het luik beloning. Je kan niet voortdurend roepen dat teamwerk belangrijk is en tegelijk alleen individuele prestaties belonen door stermedewerkers te nomineren voor promoties en de werknemer van de maand op een piëdestal te zetten. Dan stuur je een andere boodschap uit, en dan moet je constant compenseren door te roepen dat mensen móéten verbinden en om elkaar geven. Wie prijzen we, wie belonen we? De top performer of de persoon die eigenbelang aan de kant schuift om het team beter te doen functioneren? Beloon je alleen de eerste, dan krijg je nooit een inclusieve werkplek waar iedereen zich goed voelt.’

Er zijn indicaties dat thuiswerk ongelijkheid uitvergroot, omdat vrouwen en minderheden meer uren thuiswerk opnemen en door hun lagere zichtbaarheid promoties missen. Herkent u dat?

Boros: ‘Thuiswerk als een manier om vrouwen ruimte te geven om meer zorgtaken op zich te nemen, is een van de smerigste voorbeelden van welwillend seksisme. In de eerste plaats omdat in gezinnen die het werk eerlijk verdelen, ook mannen hier graag gebruik van zouden maken. En we weten uit onderzoek dat mannen die zorgverlof opnemen, actief gestigmatiseerd en gediscrimineerd worden. Zeker van succesvolle mannen verwachten we zoiets niet.’

‘Het gaat hier opnieuw over welk model we propageren in de organisatie. Wat is het prototype van succes? Wat zien we als betekenisvol werk? Wie voert het uit? Dat gaat veel verder dan kinderzorg. Als iemand drie weken verlof neemt om te wandelen, of een ander passieproject, maken we dat als organisatie dan mogelijk, of vieren we het ook?’

‘Zijn er verschillende wegen naar succes? Of bestaat er maar één? Want als dat het geval is, is dat het pad van de witte man. Begrijp me niet verkeerd: de witte man is een cliché, vaak is hij niet wit, of zelfs geen man. Slechts een minderheid van de mannen past in het cliché van de witte man. Het gaat om het soort gedrag dat we succesvol noemen.’

In veel sectoren staat succes gelijk met gewerkte uren, en zijn de gepresteerde gefactureerde uren de motor van de organisatie.

Boros: ‘Volgens de theorie van Malcolm Gladwell hebt je 10.000 uur nodig om ergens echt goed in te worden. Meestal is dat een jaar of tien. Onlangs hoorde ik een Wall Street-bankier zeggen dat zijn organisatie dat in vijf jaar klaarspeelt, door de vele uren die ze op kantoor spenderen.’

‘Op een bepaald moment in de geschiedenis zijn we snelheid als dé succesindicator gaan zien. We opereren in steeds kortere tijdspannes, nog aangevuurd door sociale media. Welke impact heeft dat op mensen en op de planeet? Is dat een duurzame manier om te evolueren? Mensen belanden in burn-outs en midlifecrisissen en geven op. De grondstoffen van de planeet geraken uitgeput. Begrip en empathie hebben geen baat bij snelheid. Het is alsof je voortdurend onder de coke zit. Willen we zulke mensen zijn?’

Hoe reageren topmanagers als u dit op tafel legt?

Boros: ‘Opgelucht. Zij zijn ook mensen. Ik zie mijn coaching als een belletje zuurstof. Ik ben nog nooit die beruchte assholes tegengekomen die het niet erg vinden dat ze gehaat zijn, als het geld maar binnenkomt. Dat soort types vind je trouwens in alle lagen van de bevolking.’

‘Mijn belangrijkste boodschap aan de bedrijfstop is altijd dezelfde: wees wat milder voor jezelf, stop met jezelf te kwellen en jezelf tot het onmogelijke te pushen. De meeste managers voelen zich te verantwoordelijk: voor hun mensen, hun bedrijf, hun klanten. Ze voelen dat ze voortdurend moeten presteren. En dat sijpelt door naar de vloer omdat ze rolmodellen zijn. Ze zouden ook voor mildheid, acceptatie en zelfzorg kunnen staan.’

‘Ik heb nog nooit een leider gezien die tachtig uur klopt, terwijl het team er veertig doet en het leven luchtig oppakt. Opnieuw: het zit in wat we tonen. Niet in wat we vertellen.’