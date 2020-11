16-jarige wordt vanuit het niets superster van TikTok

Charli D'Amelio heeft als eerste TikTok-ster ooit 100 miljoen volgers.

De 16-jarige Charli D'Amelio heeft zich dit weekend officieel tot koningin van de populaire app TikTok gekroond. Als eerste TikTok-ster rondde ze de kaap van 100 miljoen volgers. Haar korte video's - het merendeel dansjes - kregen al bijna 8 miljard likes. De concurrentie volgt op veilige afstand. De eerste achtervolgster Addison Rae heeft 70 miljoen volgers, al haalt ze meer centen binnen.

In een pas de deux met de lichtvoetige videoapp, die in drie jaar tijd 700 miljoen gebruikers wist te bekoren, bereikte D'Amelio in sneltempo de top. Nog geen twee jaar geleden was de dochter van een Republikeinse politicus en ex-model een gewone puber die van horrorfilms hield en in het weekend deelnam aan danswedstrijden. Op aanporren van een vriendin postte ze in de lente van 2019 haar eerste video, in de voetsporen van duizenden andere meisjes.

Niet veel later ging een van haar filmpjes viraal. 'Ik had een duet met een vrouw opgenomen en dat filmpje snel gepost', zei ze in 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. 'Daarna vertrok ik op danskamp. Ik zat in de auto bij mijn moeder en mijn gsm bleef maar trillen. Kijk mama, ik heb 90 likes zei ik. Maar dat werden er 500, 10.000. Toen we aankwamen, had ik er al 50.000.'

Gewone soort speciaalheid

In enkele maanden werd D'Amelio ongelofelijk beroemd. Ze belandde in maart bij Fallon in de zetel omdat ze toen net de populairste TikTokker was geworden, met miljoenen volgers meer dan supersterren als Rihanna en Taylor Swift. Naast een gelukkige timing - TikTok was net volwassen geworden toen ze filmpjes begon te posten - heeft dat vooral met haar herkenbaarheid te maken. Ze veroverde de harten van miljoenen jongeren 'met een heel gewone soort speciaalheid', schreef het Amerikaanse culturele tijdschrift The Atlantic.

Zangeres Jennifer Lopez vroeg haar voor een filmpje, de gouverneur van Ohio Mike DeWine voor een campagne over sociale afstand in de hoop haar publiek te bereiken. En het tijdschrift Fortune plaatste haar op zijn '40 under 40 lijst', met de invloedrijkste personen van het jaar.

Keeping it real

Naar school gaat D'Amelio niet meer - sinds haar TikTok-successen volgt ze virtueel les - maar haar toekomst lijkt verzekerd. Met haar filmpjes verdiende ze naar schatting 4 miljoen dollar. In tegenstelling tot YouTube of Spotify vergoedt TikTok zijn sterren niet, maar bedrijven hebben tot 100.000 dollar per filmpje over om hun merken te promoten.

Daar komen nog andere inkomsten bovenop. Voor een reclamespotje voor humus uitgezonden tijdens de Super Bowl, de immens populaire American Football-finale, kreeg D'Amelio een onvoorstelbare 1 miljoen dollar. Ze sloot deals met Dunkin' Donuts, dat een Charli-drankje op zijn menu zette, het cosmeticamerk Copportone en het kledingmerk Hollister. In december verschijnt haar eerste boek: 'Essentially Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real'.