24 urenstaking bij VRT na ontslag Lembrechts

Na het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts is de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande, de gebeten hond bij het personeel.

Vakbonden en personeel houden maandag een 24 urenstaking, en daardoor is de programmatie op radio en tv aangepast.

Aan het stakingspiket beklemtonen de vakbonden dat de VRT autonoom moet kunnen werken. 'Als de voorzitter dat niet kan, dan zit hij niet op zijn plaats', aldus Michelle Graus van ACOD. Hoeveel personeelsleden maandag deelnemen aan de staking, kan Graus niet zeggen.

'Maar we kunnen wel zeggen dat onze stakingsoproep heel goed wordt opgevolgd', klinkt het. De afgelopen dagen lieten enkele VRT-stemmen en -gezichten hun ongenoegen blijken over de stakingsactie. '#Team5to9 en ik staken maandag niet', schreef MNM-dj Tom De Cock op zijn blog. 'Onze zender wordt gekaapt' Ook Annemie Struyf had kritiek op de staking.

'Onderonsje'

Volgens Graus gaat het om een minderheid van het personeel. Ze wijst erop dat begin december nog 600 tot 700 van de 2.000 medewerkers naar het Martelarenplein trokken om te betogen tegen de besparingen. 'Dat was ongezien, zeker als je weet dat we er toen voor hebben gekozen om de VRT draaiende te houden.' De directe aanleiding voor de staking is de manier waarop CEO Paul Lembrechts precies een week geleden werd ontslagen.

'Dat gebeurde als onderonsje van de voorzitter van de raad van bestuur en minister van Media Benjamin Dalle, op basis van een rapport dat niemand, zelfs niet de minister, mocht inkijken', klinkt het in een vakbondscommunicatie.

De werkelijke reden achter het ontslag is, menen de vakbonden op basis van hun contacten, Lembrechts' verzet tegen de besparingen. Het personeel heeft vragen bij de rol die Van den Brande hierin speelde.

'De minister verwijst altijd naar de aandeelhouder, maar als makers, maar ook als kijkers en luisteraars, maken wij ook deel uit van de Vlaamse gemeenschap, en dus van de aandeelhouders', zegt Graus. 'Tijdens deze nu al weken durende crisis zijn we echter nooit gehoord.'

Iedereen VRT

Onder de VRT-toren stond al om 7 uur een piket met een tiental vakbondsleden en vertegenwoordigers van personeelsorganisatie Iedereen VRT. Ze worden vergezeld door een van de reuzen van Hart boven hard.